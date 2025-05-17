Рейтинг@Mail.ru
ЛАГ призвала все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/lag-2017630906.html
ЛАГ призвала все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего
ЛАГ призвала все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего - РИА Новости, 17.05.2025
ЛАГ призвала все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего
Лига арабских государств (ЛАГ) призывает все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T23:28:00+03:00
2025-05-17T23:28:00+03:00
в мире
триполи
ливия
багдад (город)
ахмед абуль гейт
муаммар каддафи
халифа хафтар
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155272/81/1552728117_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_2a338c50bb4067c34d90886f7ec5f1c9.jpg
КАИР, 17 мая - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) призывает все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт. В ночь на субботу в ливийской столице Триполи снова произошли протесты, призывающие к отставке главе Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбы. По информации ливийских СМИ, силовики открыли огонь по протестующим, в результате были пострадавшие. "В Ливии сохраняется раскол, угрожающий целостности государства. Мы с большой обеспокоенностью следим за этими опасными событиями в Триполи и на западе Ливии. Призываем все стороны поставить интересы страны превыше всего", - сказал Абуль Гейт в ходе открытия саммита ЛАГ, проходящего в субботу в иракской столице Багдаде. В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек. Во вторник министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Ливийская газета Al Wasat позднее информировала, что в ночь на среду в ряде районов Триполи возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны, и министерству обороны ПНЕ - с другой. Позже в среду стороны конфликта договорились о перемирии, соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест. Тем не менее протесты и столкновения продолжились. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016588868.html
https://ria.ru/20250515/tripoli-2017010779.html
триполи
ливия
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155272/81/1552728117_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_6371e102114a842bea53313bdb7d8e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, триполи, ливия, багдад (город), ахмед абуль гейт, муаммар каддафи, халифа хафтар, лига арабских государств, оон
В мире, Триполи, Ливия, Багдад (город), Ахмед Абуль Гейт, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, Лига арабских государств, ООН
ЛАГ призвала все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего

Генсек ЛАГ Гейт призвал стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 17 мая - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) призывает все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт.
В ночь на субботу в ливийской столице Триполи снова произошли протесты, призывающие к отставке главе Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбы. По информации ливийских СМИ, силовики открыли огонь по протестующим, в результате были пострадавшие.
Стрельба в столице Ливии Триполи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В столице Ливии начались столкновения
13 мая, 00:14
Ливии сохраняется раскол, угрожающий целостности государства. Мы с большой обеспокоенностью следим за этими опасными событиями в Триполи и на западе Ливии. Призываем все стороны поставить интересы страны превыше всего", - сказал Абуль Гейт в ходе открытия саммита ЛАГ, проходящего в субботу в иракской столице Багдаде.
В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек.
Во вторник министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Ливийская газета Al Wasat позднее информировала, что в ночь на среду в ряде районов Триполи возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны, и министерству обороны ПНЕ - с другой.
Позже в среду стороны конфликта договорились о перемирии, соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест. Тем не менее протесты и столкновения продолжились.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера
15 мая, 01:24
 
В миреТриполиЛивияБагдад (город)Ахмед Абуль ГейтМуаммар КаддафиХалифа ХафтарЛига арабских государствООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала