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ЛАГ призвала все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего
ЛАГ призвала все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего - РИА Новости, 17.05.2025
ЛАГ призвала все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего
Лига арабских государств (ЛАГ) призывает все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T23:28:00+03:00
2025-05-17T23:28:00+03:00
2025-05-17T23:28:00+03:00
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КАИР, 17 мая - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) призывает все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт. В ночь на субботу в ливийской столице Триполи снова произошли протесты, призывающие к отставке главе Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбы. По информации ливийских СМИ, силовики открыли огонь по протестующим, в результате были пострадавшие. "В Ливии сохраняется раскол, угрожающий целостности государства. Мы с большой обеспокоенностью следим за этими опасными событиями в Триполи и на западе Ливии. Призываем все стороны поставить интересы страны превыше всего", - сказал Абуль Гейт в ходе открытия саммита ЛАГ, проходящего в субботу в иракской столице Багдаде. В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек. Во вторник министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Ливийская газета Al Wasat позднее информировала, что в ночь на среду в ряде районов Триполи возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны, и министерству обороны ПНЕ - с другой. Позже в среду стороны конфликта договорились о перемирии, соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест. Тем не менее протесты и столкновения продолжились. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016588868.html
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в мире, триполи, ливия, багдад (город), ахмед абуль гейт, муаммар каддафи, халифа хафтар, лига арабских государств, оон
В мире, Триполи, Ливия, Багдад (город), Ахмед Абуль Гейт, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, Лига арабских государств, ООН
ЛАГ призвала все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего
Генсек ЛАГ Гейт призвал стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего
КАИР, 17 мая - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) призывает все стороны в Ливии поставить интересы страны превыше всего, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт.
В ночь на субботу в ливийской столице Триполи
снова произошли протесты, призывающие к отставке главе Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамида Дбейбы. По информации ливийских СМИ, силовики открыли огонь по протестующим, в результате были пострадавшие.
"В Ливии
сохраняется раскол, угрожающий целостности государства. Мы с большой обеспокоенностью следим за этими опасными событиями в Триполи и на западе Ливии. Призываем все стороны поставить интересы страны превыше всего", - сказал Абуль Гейт
в ходе открытия саммита ЛАГ
, проходящего в субботу в иракской столице Багдаде
.
В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек.
Во вторник министерство внутренних дел Правительства национального единства Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. Ливийская газета Al Wasat позднее информировала, что в ночь на среду в ряде районов Триполи возобновились столкновения между силами, лояльными президентскому совету, с одной стороны, и министерству обороны ПНЕ - с другой.
Позже в среду стороны конфликта договорились о перемирии, соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу, нейтральные силы развернуты в ряде мест. Тем не менее протесты и столкновения продолжились.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи
в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара
. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве
под эгидой ООН
избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази
, им руководит Усама Хаммад.