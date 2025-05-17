Путин пригласил лидеров ЛАГ на российско-арабский саммит
Путин пригласил лидеров ЛАГ на российско-арабский саммит 15 октября
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров и генсека Лиги арабских государств к участию в I российско-арабском саммите, который РФ планирует провести 15 октября, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые главы государств и правительств! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, 34-го саммита Лиги арабских государств... Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми её членами. В этой связи хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября", - говорится в телеграмме.
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Путин выразил уверенность, что встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в поиске путей обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.
Президент отметил, что саммит проходит в весьма непростое время, эскалация палестино-израильского конфликта, унёсшая жизни десятков тысяч мирных граждан, привела к резкому росту напряжённости, обострению многих социальных и экономических проблем в сопредельных странах и на Ближнем Востоке в целом. Он подчеркнул, что в подобной ситуации особенно востребованной становится роль Лиги арабских государств как действенного механизма многостороннего диалога и взаимодействия.
Кроме того, по словам президента, Россия со своей стороны последовательно поддерживает коллективные политико-дипломатические усилия, предпринимаемые арабскими государствами - как в рамках Лиги, так и в других форматах - по урегулированию имеющихся в регионе противоречий. Подчеркивается, что все спорные вопросы должны решаться на основе существующих норм международного права при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности стран.