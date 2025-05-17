Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн отметил важность системного сотрудничества с Белгородской областью - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/kursk-2017626953.html
Хинштейн отметил важность системного сотрудничества с Белгородской областью
Хинштейн отметил важность системного сотрудничества с Белгородской областью - РИА Новости, 17.05.2025
Хинштейн отметил важность системного сотрудничества с Белгородской областью
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе рабочего визита в белгородский регион отметил важность системного сотрудничества между двумя... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:28:00+03:00
2025-05-17T22:28:00+03:00
общество
курская область
россия
белгородская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91014/54/910145457_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_db6d5e843ef873561abcb69e6c520516.jpg
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе рабочего визита в белгородский регион отметил важность системного сотрудничества между двумя субъектами РФ, особенно в вопросах безопасности и социальной инфраструктуры. В Белгороде в субботу в Центре адаптивных видов спорта "Вершина" прошли отборочные этапы "Кубка Победы" по фиджитал спорту для бойцов, пострадавших в ходе СВО и проходивших реабилитацию. Участники соревновались в VR сквоше и VR боксе по олимпийской системе, а победители получили приглашение на финал в Москве. В соревнованиях приняли участие 28 бойцов СВО: 26 из Белгородской области и два из Курской. "Мы с командой Белгородской области работаем на системной основе, очень тесно, на протяжении всего периода моей работы в регионе. И то, что касается вопросов, связанных с обеспечением безопасности, помощи людям, решения самых насущных, острых вопросов, переселенцев, восстановления разрушенного жилья и тому подобное, - это те процессы, которыми мы делимся друг с другом на постоянной системной основе", - сказал Хинштейн журналистам во время мероприятия. Врио губернатора Курской области уточнил, что повестка включает не только нынешние вопросы, но и перспективы развития, чтобы люди видели будущее, за которое сражаются военные ВС РФ: современные школы, безопасные города и комфортную среду для жизни. "Мы очень рассчитываем построить у нас центр адаптивных видов спорта. Такой проект у нас есть. Надеюсь, что нам удастся его реализовать", - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20250208/khinshteyn-1998187777.html
курская область
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91014/54/910145457_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0bc4f8acf6196b29ba60ae9c3ec8f0e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, россия, белгородская область, александр хинштейн
Общество, Курская область, Россия, Белгородская область, Александр Хинштейн
Хинштейн отметил важность системного сотрудничества с Белгородской областью

Хинштейн: Белгородская область и Курская работают на системной основе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе рабочего визита в белгородский регион отметил важность системного сотрудничества между двумя субъектами РФ, особенно в вопросах безопасности и социальной инфраструктуры.
В Белгороде в субботу в Центре адаптивных видов спорта "Вершина" прошли отборочные этапы "Кубка Победы" по фиджитал спорту для бойцов, пострадавших в ходе СВО и проходивших реабилитацию. Участники соревновались в VR сквоше и VR боксе по олимпийской системе, а победители получили приглашение на финал в Москве. В соревнованиях приняли участие 28 бойцов СВО: 26 из Белгородской области и два из Курской.
"Мы с командой Белгородской области работаем на системной основе, очень тесно, на протяжении всего периода моей работы в регионе. И то, что касается вопросов, связанных с обеспечением безопасности, помощи людям, решения самых насущных, острых вопросов, переселенцев, восстановления разрушенного жилья и тому подобное, - это те процессы, которыми мы делимся друг с другом на постоянной системной основе", - сказал Хинштейн журналистам во время мероприятия.
Врио губернатора Курской области уточнил, что повестка включает не только нынешние вопросы, но и перспективы развития, чтобы люди видели будущее, за которое сражаются военные ВС РФ: современные школы, безопасные города и комфортную среду для жизни.
"Мы очень рассчитываем построить у нас центр адаптивных видов спорта. Такой проект у нас есть. Надеюсь, что нам удастся его реализовать", - добавил Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области очень плохой
8 февраля, 19:50
 
ОбществоКурская областьРоссияБелгородская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала