https://ria.ru/20250517/kursk-2017595084.html

Хинштейн рассказал об ущербе по делу о фортификациях в Курской области

Хинштейн рассказал об ущербе по делу о фортификациях в Курской области - РИА Новости, 17.05.2025

Хинштейн рассказал об ущербе по делу о фортификациях в Курской области

Ущерб по делу о фортификациях в Курской области превысил четыре миллиарда рублей, заявил врио главы региона Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:24:00+03:00

2025-05-17T18:24:00+03:00

2025-05-17T23:56:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

владимир лукин

генеральная прокуратура рф

курская областная дума

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КУРСК, 17 мая — РИА Новости. Ущерб по делу о фортификациях в Курской области превысил четыре миллиарда рублей, заявил врио главы региона Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24"."Есть иск генеральной прокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области. И, собственно, надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 миллиарда рублей <…>. Это было полтора месяца тому назад. Эти средства, как считает генеральная прокуратура, и мы разделяем ее оценку, были выведены", — сказал он.Врио губернатора уточнил, что выделенные на строительство оборонительных сооружений деньги были присвоены."Суд не только удовлетворил иск в первой инстанции, он увеличил сумму ущерба до 4,1 миллиарда рублей, посчитав, что это деньги, которые незаконно, в свою очередь, как дополнительную прибыль получили вот эти самые ответчики по иску", — отметил Хинштейн. По решению суда средства должны изъять у бывших руководителей Корпорации развития Курской области, компаний — подрядчиков, их глав и бенефициаров."Всего, напомню, по контрактам на строительство оборонительных сооружений в регионе было выделено или должно было быть выделено более 19 миллиардов рублей <…>. Большой объем должен был быть всего построен, и "зубы дракона", более правильно именуемые тетраэдрами, и оборонительные рубежи, и непосредственно фортификационная система", — добавил врио губернатора.Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-главу региона Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они организовали хищение бюджетных средств — миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.Хищения на строительстве фортификацийПо данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.Всего курская Корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при сооружении фортификаций.

https://ria.ru/20250418/khinshteyn-2012075107.html

https://ria.ru/20250423/vasilev-2012863550.html

https://ria.ru/20250512/arest-2016474573.html

https://ria.ru/20250424/pristavy-2013083158.html

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происшествия, курская область, александр хинштейн, владимир лукин, генеральная прокуратура рф, курская областная дума