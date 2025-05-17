https://ria.ru/20250517/kursk-2017595084.html
Хинштейн рассказал об ущербе по делу о фортификациях в Курской области
Хинштейн рассказал об ущербе по делу о фортификациях в Курской области - РИА Новости, 17.05.2025
Хинштейн рассказал об ущербе по делу о фортификациях в Курской области
Ущерб по делу о фортификациях в Курской области превысил четыре миллиарда рублей, заявил врио главы региона Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:24:00+03:00
2025-05-17T18:24:00+03:00
2025-05-17T23:56:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
владимир лукин
генеральная прокуратура рф
курская областная дума
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КУРСК, 17 мая — РИА Новости. Ущерб по делу о фортификациях в Курской области превысил четыре миллиарда рублей, заявил врио главы региона Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24"."Есть иск генеральной прокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области. И, собственно, надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 миллиарда рублей <…>. Это было полтора месяца тому назад. Эти средства, как считает генеральная прокуратура, и мы разделяем ее оценку, были выведены", — сказал он.Врио губернатора уточнил, что выделенные на строительство оборонительных сооружений деньги были присвоены."Суд не только удовлетворил иск в первой инстанции, он увеличил сумму ущерба до 4,1 миллиарда рублей, посчитав, что это деньги, которые незаконно, в свою очередь, как дополнительную прибыль получили вот эти самые ответчики по иску", — отметил Хинштейн. По решению суда средства должны изъять у бывших руководителей Корпорации развития Курской области, компаний — подрядчиков, их глав и бенефициаров."Всего, напомню, по контрактам на строительство оборонительных сооружений в регионе было выделено или должно было быть выделено более 19 миллиардов рублей <…>. Большой объем должен был быть всего построен, и "зубы дракона", более правильно именуемые тетраэдрами, и оборонительные рубежи, и непосредственно фортификационная система", — добавил врио губернатора.Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-главу региона Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они организовали хищение бюджетных средств — миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.Хищения на строительстве фортификацийПо данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.Всего курская Корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при сооружении фортификаций.
https://ria.ru/20250418/khinshteyn-2012075107.html
https://ria.ru/20250423/vasilev-2012863550.html
https://ria.ru/20250512/arest-2016474573.html
https://ria.ru/20250424/pristavy-2013083158.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн, владимир лукин, генеральная прокуратура рф, курская областная дума
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Лукин, Генеральная прокуратура РФ, Курская областная Дума
Хинштейн рассказал об ущербе по делу о фортификациях в Курской области
Хинштейн: ущерб по делу о фортификациях в Курской области превысил 4 млрд рублей
КУРСК, 17 мая — РИА Новости.
Ущерб по делу о фортификациях в Курской области превысил четыре миллиарда рублей, заявил врио главы региона Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24
".
"Есть иск генеральной прокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области. И, собственно, надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 миллиарда рублей <…>. Это было полтора месяца тому назад. Эти средства, как считает генеральная прокуратура, и мы разделяем ее оценку, были выведены", — сказал он.
Врио губернатора уточнил, что выделенные на строительство оборонительных сооружений деньги были присвоены.
"Суд не только удовлетворил иск в первой инстанции, он увеличил сумму ущерба до 4,1 миллиарда рублей, посчитав, что это деньги, которые незаконно, в свою очередь, как дополнительную прибыль получили вот эти самые ответчики по иску", — отметил Хинштейн.
По решению суда средства должны изъять у бывших руководителей Корпорации развития Курской области, компаний — подрядчиков, их глав и бенефициаров.
«
"Всего, напомню, по контрактам на строительство оборонительных сооружений в регионе было выделено или должно было быть выделено более 19 миллиардов рублей <…>. Большой объем должен был быть всего построен, и "зубы дракона", более правильно именуемые тетраэдрами, и оборонительные рубежи, и непосредственно фортификационная система", — добавил врио губернатора.
Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-главу региона Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они организовали хищение бюджетных средств — миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе.
Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
Хищения на строительстве фортификаций
По данным Генпрокуратуры
, с 2022-го по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений, блиндажей, огневых точек, опорных пунктов и тому подобных сооружений для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — Корпорация развития Курской области во главе с ее уже бывшим гендиректором Владимиром Лукиным.
Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов.
Всего курская Корпорация развития выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам.
Кроме того, против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве на контрактах по изготовлению "зубов дракона" — бетонных пирамид, которые применяются при сооружении фортификаций.