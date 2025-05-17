https://ria.ru/20250517/krym-2017587828.html
В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки
В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки - РИА Новости, 17.05.2025
В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки
Дождь с песком прошел ночью в Крыму, его принес в Крым южный циклон с севера Африканского континента, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:41:00+03:00
2025-05-17T17:41:00+03:00
2025-05-17T17:41:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Дождь с песком прошел ночью в Крыму, его принес в Крым южный циклон с севера Африканского континента, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре "Да, Крым оказался в зоне действия южного циклона, в его теплой части. Этим объясняется пыльный шлейф и принос песка из районов Северной Африки", - сообщили в ведомстве. Перенос песка на такие расстояния не является чем-то уникальным, отметили в гидрометцентре. В прошлый раз Крым оказался в области песочного шлейфа в конце апреля 2024 года. В субботу в Симферополе и Крыму очень тепло, сильный ветер и сниженная прозрачность атмосферы – в воздухе пыльно. В воскресенье-понедельник, по словам метеорологов, в Крыму похолодает.
https://ria.ru/20250407/krym-2009750613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, симферополь, россия
Общество, Республика Крым, Симферополь, Россия
В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки
В Крыму ночью прошел дождь с песком из Северной Африки