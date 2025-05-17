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В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки - РИА Новости, 17.05.2025
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17:41 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/krym-2017587828.html
В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки
В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки - РИА Новости, 17.05.2025
В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки
Дождь с песком прошел ночью в Крыму, его принес в Крым южный циклон с севера Африканского континента, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:41:00+03:00
2025-05-17T17:41:00+03:00
общество
республика крым
симферополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Дождь с песком прошел ночью в Крыму, его принес в Крым южный циклон с севера Африканского континента, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре "Да, Крым оказался в зоне действия южного циклона, в его теплой части. Этим объясняется пыльный шлейф и принос песка из районов Северной Африки", - сообщили в ведомстве. Перенос песка на такие расстояния не является чем-то уникальным, отметили в гидрометцентре. В прошлый раз Крым оказался в области песочного шлейфа в конце апреля 2024 года. В субботу в Симферополе и Крыму очень тепло, сильный ветер и сниженная прозрачность атмосферы – в воздухе пыльно. В воскресенье-понедельник, по словам метеорологов, в Крыму похолодает.
https://ria.ru/20250407/krym-2009750613.html
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общество, республика крым, симферополь, россия
Общество, Республика Крым, Симферополь, Россия
В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки

В Крыму ночью прошел дождь с песком из Северной Африки

© РИА Новости / Сергей МальгавкоВид на Ялту с горы Ай-Петри.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри. - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Вид на Ялту с горы Ай-Петри.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Дождь с песком прошел ночью в Крыму, его принес в Крым южный циклон с севера Африканского континента, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре
"Да, Крым оказался в зоне действия южного циклона, в его теплой части. Этим объясняется пыльный шлейф и принос песка из районов Северной Африки", - сообщили в ведомстве.
Перенос песка на такие расстояния не является чем-то уникальным, отметили в гидрометцентре. В прошлый раз Крым оказался в области песочного шлейфа в конце апреля 2024 года.
В субботу в Симферополе и Крыму очень тепло, сильный ветер и сниженная прозрачность атмосферы – в воздухе пыльно. В воскресенье-понедельник, по словам метеорологов, в Крыму похолодает.
Снегопад в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Крыму пошел снег
7 апреля, 09:54
 
ОбществоРеспублика КрымСимферопольРоссия
 
 
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