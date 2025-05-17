https://ria.ru/20250517/krym-2017532559.html

В Крыму оценили перспективы возобновления отношений с Украиной

В Крыму оценили перспективы возобновления отношений с Украиной - РИА Новости, 17.05.2025

В Крыму оценили перспективы возобновления отношений с Украиной

Глава крымского парламента Владимир Константинов, давая оценку перспективам возобновления дружеских российско-украинских отношений, заявил в комментарии РИА... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T08:26:00+03:00

2025-05-17T08:26:00+03:00

2025-05-17T08:26:00+03:00

ссср

владимир константинов

богдан хмельницкий

республика крым

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, давая оценку перспективам возобновления дружеских российско-украинских отношений, заявил в комментарии РИА Новости, что после того, как Украина "намается в своих Европах", она сменит курс на построение будущего в единстве с Россией. "Украинский народ дружными рядами пойдет в наш Русский дом, постучится обратно. Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее - в единстве с Россией. К тому времени у них появится новый Богдан Хмельницкий, который поведет их за собой. Я в этом убежден. Но для этого нужно время", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, фундаментальная борьба за Русский мир продолжается. "Мы всё еще находимся в поле действия инерции развала СССР, предательства, последствия которого так и не преодолены", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20250515/konstantinov-2017025298.html

ссср

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, владимир константинов, богдан хмельницкий, республика крым, украина