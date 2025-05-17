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В Крыму оценили перспективы возобновления отношений с Украиной - РИА Новости, 17.05.2025
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08:26 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/krym-2017532559.html
В Крыму оценили перспективы возобновления отношений с Украиной
В Крыму оценили перспективы возобновления отношений с Украиной - РИА Новости, 17.05.2025
В Крыму оценили перспективы возобновления отношений с Украиной
Глава крымского парламента Владимир Константинов, давая оценку перспективам возобновления дружеских российско-украинских отношений, заявил в комментарии РИА... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:26:00+03:00
2025-05-17T08:26:00+03:00
ссср
владимир константинов
богдан хмельницкий
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, давая оценку перспективам возобновления дружеских российско-украинских отношений, заявил в комментарии РИА Новости, что после того, как Украина "намается в своих Европах", она сменит курс на построение будущего в единстве с Россией. "Украинский народ дружными рядами пойдет в наш Русский дом, постучится обратно. Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее - в единстве с Россией. К тому времени у них появится новый Богдан Хмельницкий, который поведет их за собой. Я в этом убежден. Но для этого нужно время", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, фундаментальная борьба за Русский мир продолжается. "Мы всё еще находимся в поле действия инерции развала СССР, предательства, последствия которого так и не преодолены", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20250515/konstantinov-2017025298.html
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республика крым
украина
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ссср, владимир константинов, богдан хмельницкий, республика крым, украина
СССР, Владимир Константинов, Богдан Хмельницкий, Республика Крым, Украина
В Крыму оценили перспективы возобновления отношений с Украиной

Константинов: Украина сменит курс на построение будущего в единстве с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, давая оценку перспективам возобновления дружеских российско-украинских отношений, заявил в комментарии РИА Новости, что после того, как Украина "намается в своих Европах", она сменит курс на построение будущего в единстве с Россией.
"Украинский народ дружными рядами пойдет в наш Русский дом, постучится обратно. Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее - в единстве с Россией. К тому времени у них появится новый Богдан Хмельницкий, который поведет их за собой. Я в этом убежден. Но для этого нужно время", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, фундаментальная борьба за Русский мир продолжается.
"Мы всё еще находимся в поле действия инерции развала СССР, предательства, последствия которого так и не преодолены", - сказал глава парламента.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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СССРВладимир КонстантиновБогдан ХмельницкийРеспублика КрымУкраина
 
 
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