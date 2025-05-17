https://ria.ru/20250517/kreml-2017583647.html
Путин дал поручения по развитию населенных пунктов в АЗРФ
Путин дал поручения по развитию населенных пунктов в АЗРФ - РИА Новости, 17.05.2025
Путин дал поручения по развитию населенных пунктов в АЗРФ
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:12:00+03:00
2025-05-17T17:12:00+03:00
2025-05-17T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: при разработке комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации рассмотреть возможность включения в эти планы мероприятий по перечню согласно приложению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/putin-2017585376.html
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владимир путин, россия, мурманск, общество
Владимир Путин, Россия, Мурманск, Общество
Путин дал поручения по развитию населенных пунктов в АЗРФ
Кремль: Путин выдал распоряжения по развитию населенных пунктов в АЗРФ