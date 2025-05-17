https://ria.ru/20250517/kreml-2017582894.html

Путин поручил актуализировать указы по Арктике

Путин поручил актуализировать указы по Арктике - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил актуализировать указы по Арктике

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по актуализации положений указов об основах государственной политики в Арктике и стратегии... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:07:00+03:00

2025-05-17T17:07:00+03:00

2025-05-17T17:29:00+03:00

арктика

россия

мурманск

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по актуализации положений указов об основах государственной политики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: представить предложения по актуализации положений указов президента Российской Федерации от 5 марта 2020 года № 164 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года" и от 26 октября 2020 года № 645 "О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года", в том числе с учетом необходимости продления срока реализации названных Основ и Стратегии до 2050 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/putin-2017585219.html

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арктика, россия, мурманск, владимир путин, политика