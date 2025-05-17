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Песков сделал заявление о российской делегации на переговорах с Украиной
Песков сделал заявление о российской делегации на переговорах с Украиной - РИА Новости, 17.05.2025
Песков сделал заявление о российской делегации на переговорах с Украиной
Речи об изменении состава делегации России на переговорах с Украиной не идет, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:42:00+03:00
2025-05-17T11:42:00+03:00
2025-05-17T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Речи об изменении состава делегации России на переговорах с Украиной не идет, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент об этом речи не идет, собственно, работа только началась, она будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли быть изменен состав российской делегации на переговорах с Украиной.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков сделал заявление о российской делегации на переговорах с Украиной
Песков: о смене состава делегации России на переговорах с Украиной речи не идет