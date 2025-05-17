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Песков сделал заявление о российской делегации на переговорах с Украиной - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/kreml-2017544993.html
Песков сделал заявление о российской делегации на переговорах с Украиной
Песков сделал заявление о российской делегации на переговорах с Украиной - РИА Новости, 17.05.2025
Песков сделал заявление о российской делегации на переговорах с Украиной
Речи об изменении состава делегации России на переговорах с Украиной не идет, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T11:42:00+03:00
2025-05-17T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Речи об изменении состава делегации России на переговорах с Украиной не идет, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент об этом речи не идет, собственно, работа только началась, она будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли быть изменен состав российской делегации на переговорах с Украиной.
https://ria.ru/20250517/peskov-2017544767.html
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россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков сделал заявление о российской делегации на переговорах с Украиной

Песков: о смене состава делегации России на переговорах с Украиной речи не идет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Речи об изменении состава делегации России на переговорах с Украиной не идет, работа будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент об этом речи не идет, собственно, работа только началась, она будет продолжаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли быть изменен состав российской делегации на переговорах с Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Песков высказался о специфике переговоров России и Украины
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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