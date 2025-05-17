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Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей, и пригрозил России санкциями

Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей, и пригрозил России санкциями - РИА Новости, 17.05.2025

Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей, и пригрозил России санкциями

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей, и пригрозил России "разрушительными"... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T01:59:00+03:00

2025-05-17T01:59:00+03:00

2025-05-17T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей, и пригрозил России "разрушительными" санкциями в случае отсутствия сделки по Украине."Я всегда говорил, что у него (Зеленского. — Прим. ред.) нет козырей, и у него не имеется козырей, <…> честно, у него их нет", — заявил президент США, комментируя переговоры по урегулированию конфликта на Украине.Как добавил Трамп, ему пришлось пройти тяжелое время с Зеленским и он по-прежнему считает его "величайшим торгашом в мире".Хозяин Белого дома также выразил уверенность, что российские власти полноценно вовлечены в переговоры по украинскому урегулированию, и напомнил, что именно президент Владимир Путин стал инициатором встречи в Стамбуле.Трамп подчеркнул, что не собирался в Турцию и не ожидал встречи с российским коллегой. "Но без меня не будет сделки. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил он.В то же время американский лидер допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет соглашения по Украине."Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет", — сказал он.Президент США утверждает, что такой шаг якобы "будет разрушительным для России" из-за, по его мнению, "тяжелой ситуации в экономике" и низких цен на нефть.Трамп ранее неоднократно критиковал Зеленского, заявляя, что у того нет козырей, и обвиняя в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог с Украиной.

https://ria.ru/20250517/tramp-2017518572.html

https://ria.ru/20250517/evropa-2017517208.html

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017515521.html

https://ria.ru/20250517/gosdep-2017513904.html

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