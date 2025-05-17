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Китайский блогер приняла участие в онлайн-ярмарке в Москве - РИА Новости, 17.05.2025
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16:51 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/knr-2017581265.html
Китайский блогер приняла участие в онлайн-ярмарке в Москве
Китайский блогер приняла участие в онлайн-ярмарке в Москве - РИА Новости, 17.05.2025
Китайский блогер приняла участие в онлайн-ярмарке в Москве
Популярный китайский блогер Даньдань с аудиторией более 100 миллионов человек приняла участие в онлайн-ярмарке "Сделано в России" в Москве и помогла российским... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:51:00+03:00
2025-05-17T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Популярный китайский блогер Даньдань с аудиторией более 100 миллионов человек приняла участие в онлайн-ярмарке "Сделано в России" в Москве и помогла российским компаниям представить продукцию для китайских потребителей, сообщил фонд "Росконгресс". В онлайн-ярмарке в Москве приняли участие более шестидесяти производителей из различных регионов России. "В специально оборудованном павильоне на фоне Красной площади одна из крупнейших в Китае инфлюенсеров в сфере электронной коммерции и прямых онлайн-продаж, блогер Даньдань, специально приехавшая в Москву для участия в онлайн-ярмарке, провела прямые эфиры на международной платформе электронной торговли Kuaishou", - отметили в фонде. В прямом эфире жителям Китая представили более 100 товарных позиций: шоколад, вафли, морепродукты, крупы, мед, муку, джемы, березовый сок, цикорий, маринованные огурцы и другие продукты питания, и напитки. Также им презентовали различные косметические средства, бытовую химию и даже игрушки для детей. Сейчас товары российских производителей - участников ярмарки в рамках идущего стрима продаются за четыре минуты одна позиция (от 8000 до 50 000 единиц) - это 250 миллионов рублей в час", - подчеркнул председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. По его словам, бренд "Сделано в России" давно стал символом качества и надежности, узнаваемым во всем мире. Ярмарка вносит важный вклад в его укрепление и развитие, расширяя его присутствие на глобальных рынках и открывая новые возможности для российских производителей. С площадки фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине также работают китайские блогеры: они проводят прямые эфиры и продвигают российскую продукцию, представленную на ярмарке, на крупнейших маркетплейсах Китая. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", старт которому дала онлайн-ярмарка в Москве, уже во второй раз проходит на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. В этом году на площади более 1000 квадратных метров (вдвое больше, чем в 2024 году) Российский экспортный центр представил продукцию от более 100 российских производителей из 50 регионов страны: разнообразные продукты питания, напитки, косметика, БАДы, украшения и сувениры. Эти и другие товары посетители могут приобрести на месте или в национальных магазинах "Сделано в России". Всего на ярмарке представлено более 800 товарных позиций от отечественных производителей.
https://ria.ru/20250517/rossiya-2017569852.html
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москва, китай, россия, александр стуглев, в мире
Москва, Китай, Россия, Александр Стуглев, В мире
Китайский блогер приняла участие в онлайн-ярмарке в Москве

Китайский блогер Даньдань приняла участие в онлайн-ярмарке в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБлогер Ян Жунсинь на Международной ярмарке онлайн-продаж российских брендов "Сделано в России" в парке "Зарядье" в Москве
Блогер Ян Жунсинь на Международной ярмарке онлайн-продаж российских брендов Сделано в России в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Блогер Ян Жунсинь на Международной ярмарке онлайн-продаж российских брендов "Сделано в России" в парке "Зарядье" в Москве
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Популярный китайский блогер Даньдань с аудиторией более 100 миллионов человек приняла участие в онлайн-ярмарке "Сделано в России" в Москве и помогла российским компаниям представить продукцию для китайских потребителей, сообщил фонд "Росконгресс".
В онлайн-ярмарке в Москве приняли участие более шестидесяти производителей из различных регионов России.
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"В специально оборудованном павильоне на фоне Красной площади одна из крупнейших в Китае инфлюенсеров в сфере электронной коммерции и прямых онлайн-продаж, блогер Даньдань, специально приехавшая в Москву для участия в онлайн-ярмарке, провела прямые эфиры на международной платформе электронной торговли Kuaishou", - отметили в фонде.
В прямом эфире жителям Китая представили более 100 товарных позиций: шоколад, вафли, морепродукты, крупы, мед, муку, джемы, березовый сок, цикорий, маринованные огурцы и другие продукты питания, и напитки. Также им презентовали различные косметические средства, бытовую химию и даже игрушки для детей.
Сейчас товары российских производителей - участников ярмарки в рамках идущего стрима продаются за четыре минуты одна позиция (от 8000 до 50 000 единиц) - это 250 миллионов рублей в час", - подчеркнул председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
По его словам, бренд "Сделано в России" давно стал символом качества и надежности, узнаваемым во всем мире. Ярмарка вносит важный вклад в его укрепление и развитие, расширяя его присутствие на глобальных рынках и открывая новые возможности для российских производителей.
С площадки фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине также работают китайские блогеры: они проводят прямые эфиры и продвигают российскую продукцию, представленную на ярмарке, на крупнейших маркетплейсах Китая.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", старт которому дала онлайн-ярмарка в Москве, уже во второй раз проходит на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.
В этом году на площади более 1000 квадратных метров (вдвое больше, чем в 2024 году) Российский экспортный центр представил продукцию от более 100 российских производителей из 50 регионов страны: разнообразные продукты питания, напитки, косметика, БАДы, украшения и сувениры. Эти и другие товары посетители могут приобрести на месте или в национальных магазинах "Сделано в России". Всего на ярмарке представлено более 800 товарных позиций от отечественных производителей.
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