https://ria.ru/20250517/knr-2017581265.html

Китайский блогер приняла участие в онлайн-ярмарке в Москве

Китайский блогер приняла участие в онлайн-ярмарке в Москве - РИА Новости, 17.05.2025

Китайский блогер приняла участие в онлайн-ярмарке в Москве

Популярный китайский блогер Даньдань с аудиторией более 100 миллионов человек приняла участие в онлайн-ярмарке "Сделано в России" в Москве и помогла российским... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:51:00+03:00

2025-05-17T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Популярный китайский блогер Даньдань с аудиторией более 100 миллионов человек приняла участие в онлайн-ярмарке "Сделано в России" в Москве и помогла российским компаниям представить продукцию для китайских потребителей, сообщил фонд "Росконгресс". В онлайн-ярмарке в Москве приняли участие более шестидесяти производителей из различных регионов России. "В специально оборудованном павильоне на фоне Красной площади одна из крупнейших в Китае инфлюенсеров в сфере электронной коммерции и прямых онлайн-продаж, блогер Даньдань, специально приехавшая в Москву для участия в онлайн-ярмарке, провела прямые эфиры на международной платформе электронной торговли Kuaishou", - отметили в фонде. В прямом эфире жителям Китая представили более 100 товарных позиций: шоколад, вафли, морепродукты, крупы, мед, муку, джемы, березовый сок, цикорий, маринованные огурцы и другие продукты питания, и напитки. Также им презентовали различные косметические средства, бытовую химию и даже игрушки для детей. Сейчас товары российских производителей - участников ярмарки в рамках идущего стрима продаются за четыре минуты одна позиция (от 8000 до 50 000 единиц) - это 250 миллионов рублей в час", - подчеркнул председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. По его словам, бренд "Сделано в России" давно стал символом качества и надежности, узнаваемым во всем мире. Ярмарка вносит важный вклад в его укрепление и развитие, расширяя его присутствие на глобальных рынках и открывая новые возможности для российских производителей. С площадки фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине также работают китайские блогеры: они проводят прямые эфиры и продвигают российскую продукцию, представленную на ярмарке, на крупнейших маркетплейсах Китая. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России", старт которому дала онлайн-ярмарка в Москве, уже во второй раз проходит на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. В этом году на площади более 1000 квадратных метров (вдвое больше, чем в 2024 году) Российский экспортный центр представил продукцию от более 100 российских производителей из 50 регионов страны: разнообразные продукты питания, напитки, косметика, БАДы, украшения и сувениры. Эти и другие товары посетители могут приобрести на месте или в национальных магазинах "Сделано в России". Всего на ярмарке представлено более 800 товарных позиций от отечественных производителей.

https://ria.ru/20250517/rossiya-2017569852.html

https://ria.ru/20250109/kitay-1992877248.html

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москва, китай, россия, александр стуглев, в мире