"Никаких шансов". СМИ раскрыли, что натворил Киев на этой неделе
SC: действия Киева показали, что мир возможен только усилиями России и США
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия украинского руководства на этой неделе показали, что завершения конфликта можно добиться лишь переговорами России и США, пишет Strategic Culture.
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"Мирное урегулирование произойдет только на высшем уровне правительств США и России. Именно потому, что Соединенные Штаты — главный участник в прокси-войне против России. Из выходок и показушных действий киевского режима на этой неделе становится ясно, что нет никаких шансов для достижения значимого и прочного мира, если переговоры ограничатся текущим уровнем", — говорится в материале.
Обозреватель указал, что поведение Владимира Зеленского, критикующего усилия Москвы по завершению боевых действий, показало, что с ним нельзя вести существенный диалог. Кроме того, европейские лидеры стремлением оказать давление на Россию также продемонстрировали, что они лишь хотят продолжения конфликта и кровопролития, подчеркнул автор публикации.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.