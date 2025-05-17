https://ria.ru/20250517/kiev-2017536506.html

"Никаких шансов". СМИ раскрыли, что натворил Киев на этой неделе

"Никаких шансов". СМИ раскрыли, что натворил Киев на этой неделе - РИА Новости, 17.05.2025

"Никаких шансов". СМИ раскрыли, что натворил Киев на этой неделе

Действия украинского руководства на этой неделе показали, что завершения конфликта можно добиться лишь переговорами России и США, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T09:25:00+03:00

2025-05-17T09:25:00+03:00

2025-05-17T14:52:00+03:00

в мире

россия

москва

украина

владимир зеленский

владимир мединский

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017378544_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_20a1f12944b06bba58f959742236f36b.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия украинского руководства на этой неделе показали, что завершения конфликта можно добиться лишь переговорами России и США, пишет Strategic Culture."Мирное урегулирование произойдет только на высшем уровне правительств США и России. Именно потому, что Соединенные Штаты — главный участник в прокси-войне против России. Из выходок и показушных действий киевского режима на этой неделе становится ясно, что нет никаких шансов для достижения значимого и прочного мира, если переговоры ограничатся текущим уровнем", — говорится в материале.Обозреватель указал, что поведение Владимира Зеленского, критикующего усилия Москвы по завершению боевых действий, показало, что с ним нельзя вести существенный диалог. Кроме того, европейские лидеры стремлением оказать давление на Россию также продемонстрировали, что они лишь хотят продолжения конфликта и кровопролития, подчеркнул автор публикации.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017515521.html

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017520695.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025