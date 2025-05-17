Рейтинг@Mail.ru
"Никаких шансов". СМИ раскрыли, что натворил Киев на этой неделе - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 17.05.2025 (обновлено: 14:52 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/kiev-2017536506.html
"Никаких шансов". СМИ раскрыли, что натворил Киев на этой неделе
"Никаких шансов". СМИ раскрыли, что натворил Киев на этой неделе - РИА Новости, 17.05.2025
"Никаких шансов". СМИ раскрыли, что натворил Киев на этой неделе
Действия украинского руководства на этой неделе показали, что завершения конфликта можно добиться лишь переговорами России и США, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:25:00+03:00
2025-05-17T14:52:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
владимир зеленский
владимир мединский
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017378544_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_20a1f12944b06bba58f959742236f36b.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия украинского руководства на этой неделе показали, что завершения конфликта можно добиться лишь переговорами России и США, пишет Strategic Culture."Мирное урегулирование произойдет только на высшем уровне правительств США и России. Именно потому, что Соединенные Штаты — главный участник в прокси-войне против России. Из выходок и показушных действий киевского режима на этой неделе становится ясно, что нет никаких шансов для достижения значимого и прочного мира, если переговоры ограничатся текущим уровнем", — говорится в материале.Обозреватель указал, что поведение Владимира Зеленского, критикующего усилия Москвы по завершению боевых действий, показало, что с ним нельзя вести существенный диалог. Кроме того, европейские лидеры стремлением оказать давление на Россию также продемонстрировали, что они лишь хотят продолжения конфликта и кровопролития, подчеркнул автор публикации.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017515521.html
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017520695.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017378544_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b1b299c366ba64da06f1346d52a20739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, владимир зеленский, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Никаких шансов". СМИ раскрыли, что натворил Киев на этой неделе

SC: действия Киева показали, что мир возможен только усилиями России и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия украинского руководства на этой неделе показали, что завершения конфликта можно добиться лишь переговорами России и США, пишет Strategic Culture.
«
"Мирное урегулирование произойдет только на высшем уровне правительств США и России. Именно потому, что Соединенные Штаты — главный участник в прокси-войне против России. Из выходок и показушных действий киевского режима на этой неделе становится ясно, что нет никаких шансов для достижения значимого и прочного мира, если переговоры ограничатся текущим уровнем", — говорится в материале.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
"Поджимает время": Зеленскому вынесли приговор после встречи в Стамбуле
Вчера, 01:01
Обозреватель указал, что поведение Владимира Зеленского, критикующего усилия Москвы по завершению боевых действий, показало, что с ним нельзя вести существенный диалог. Кроме того, европейские лидеры стремлением оказать давление на Россию также продемонстрировали, что они лишь хотят продолжения конфликта и кровопролития, подчеркнул автор публикации.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
"Теряют сон". В Британии раскрыли главный страх окружения Зеленского
Вчера, 02:43
 
В миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала