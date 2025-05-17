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В Харбине открылся магазин бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 17.05.2025
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14:07 17.05.2025 (обновлено: 16:25 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/kharbin-2017555202.html
В Харбине открылся магазин бренда "Сделано в России"
В Харбине открылся магазин бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 17.05.2025
В Харбине открылся магазин бренда "Сделано в России"
Российский экспортный центр в субботу открыл в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян двенадцатый на территории КНР магазин бренда... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:07:00+03:00
2025-05-17T16:25:00+03:00
экономика
харбин
вероника никишина
россия
китай
бренд сделано в россии (made in russia)
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ХАРБИН (КНР), 17 мая – РИА Новости. Российский экспортный центр в субботу открыл в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян двенадцатый на территории КНР магазин бренда "Сделано в России", сообщает корреспондент РИА Новости.Магазин располагается в туристическом районе города на главной пешеходной улице Чжунъян, которую часто называют "харбинский Арбат"."Мы очень рады, что нас поддерживают наши китайские партнёры в развитии торговой инфраструктуры для продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", и самое главное, что в этих магазинах действительно будет реализовываться настоящий российский товар, качественный оригинальный российский товар", - заявила на церемонии открытия генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Она отметила, что "площадь магазина более 200 квадратных метров, здесь будет представлено более 900 позиций наименований российской продукции, это и кондитерские изделия, и консервированные продукты, мёд, алкогольные и безалкогольные напитки, молочные продукты, продукты здорового питания масло-жировая, парфюмерная продукция и многое другое"."Наши национальные экспозиции, российские национальные павильоны, постоянные точки офлайн и онлайн-торговли — все это работает в комплексе на создание надежных каналов доставки и продаж качественной российской продукции, работает на повышение узнаваемости российской продукции и культуры, на повышение доверия и интереса к нашим товарам", - указала она.Никишина выразила уверенность, что этот розничный магазин станет точкой притяжения, как российских экспортеров, которые с большим интересом будут представлять свою продукцию, так и жителей и гостей города Харбин."Мы приглашаем представителей китайского бизнеса использовать возможности нашего партнера и оператора павильона в Харбине, мы гарантируем, что стабильность поставок и качество российской продукции - это залог успеха для того, чтобы китайские потребители были абсолютно уверены в том, что они покупают и какую пользу это приносит их здоровью", - добавила она.
https://ria.ru/20250517/rets-2017527717.html
https://ria.ru/20250513/kitay-2016741595.html
https://ria.ru/20250514/sdelka-2016751172.html
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экономика, харбин, вероника никишина, россия, китай, бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Харбин, Вероника Никишина, Россия, Китай, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
В Харбине открылся магазин бренда "Сделано в России"

РЭЦ открыл в Харбине магазин бренда "Сделано в России"

© Фото : РЭЦМагазин бренда "Сделано в России" в КНР
Магазин бренда Сделано в России в КНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : РЭЦ
Магазин бренда "Сделано в России" в КНР. Архивное фото
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ХАРБИН (КНР), 17 мая – РИА Новости. Российский экспортный центр в субботу открыл в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян двенадцатый на территории КНР магазин бренда "Сделано в России", сообщает корреспондент РИА Новости.
Магазин располагается в туристическом районе города на главной пешеходной улице Чжунъян, которую часто называют "харбинский Арбат".
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"Мы очень рады, что нас поддерживают наши китайские партнёры в развитии торговой инфраструктуры для продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России", и самое главное, что в этих магазинах действительно будет реализовываться настоящий российский товар, качественный оригинальный российский товар", - заявила на церемонии открытия генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Она отметила, что "площадь магазина более 200 квадратных метров, здесь будет представлено более 900 позиций наименований российской продукции, это и кондитерские изделия, и консервированные продукты, мёд, алкогольные и безалкогольные напитки, молочные продукты, продукты здорового питания масло-жировая, парфюмерная продукция и многое другое".
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"Наши национальные экспозиции, российские национальные павильоны, постоянные точки офлайн и онлайн-торговли — все это работает в комплексе на создание надежных каналов доставки и продаж качественной российской продукции, работает на повышение узнаваемости российской продукции и культуры, на повышение доверия и интереса к нашим товарам", - указала она.
Никишина выразила уверенность, что этот розничный магазин станет точкой притяжения, как российских экспортеров, которые с большим интересом будут представлять свою продукцию, так и жителей и гостей города Харбин.
"Мы приглашаем представителей китайского бизнеса использовать возможности нашего партнера и оператора павильона в Харбине, мы гарантируем, что стабильность поставок и качество российской продукции - это залог успеха для того, чтобы китайские потребители были абсолютно уверены в том, что они покупают и какую пользу это приносит их здоровью", - добавила она.
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ЭкономикаХарбинВероника НикишинаРоссияКитайБренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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