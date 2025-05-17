Рейтинг@Mail.ru
В акватории реки Лена в Якутске произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 17.05.2025 (обновлено: 17:49 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/jakutsk-2017579695.html
В акватории реки Лена в Якутске произошел разлив нефтепродуктов
В акватории реки Лена в Якутске произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 17.05.2025
В акватории реки Лена в Якутске произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории реки Лена в Якутске, надзорные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:35:00+03:00
2025-05-17T17:49:00+03:00
происшествия
якутск
река лена
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953466443_0:220:576:544_1920x0_80_0_0_fbcb69f825873c51130a1e303cd92acf.jpg
ЯКУТСК, 17 мая - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории реки Лена в Якутске, надзорные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что на реке Лена жители Якутска обнаружили разлив нефтепродуктов. По данным минэкологии республики, загрязнение произошло в акватории реки в 203-м микрорайоне города Якутска. "Комиссией... проведен осмотр места разлива... силами ГБУ РС(Я) "Служба спасения Республики Саха (Якутия)" проведена работа по ликвидации разлива нефтепродуктов", - информирует пресс-служба. Отмечается, что поблизости на ограждённой территории ООО "Ленатурфлот" обнаружены пятилитровые бутылки и бочка с нефтепродуктами, к которым имелся свободный доступ. Комиссия поручила убрать их в кратчайшие сроки. "По данному факту федеральными органами надзора ведётся работа по установлению всех обстоятельств происшествия", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250420/razliv-2012367093.html
https://ria.ru/20250209/posledstvija-1998271964.html
якутск
река лена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953466443_0:166:576:598_1920x0_80_0_0_24b6e2b40f06daf819b11d87f6da1915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, река лена, россия
Происшествия, Якутск, Река Лена, Россия
В акватории реки Лена в Якутске произошел разлив нефтепродуктов

В Якутске обнаружили разлив нефтепродуктов в акватории реки Лена

© Фото : Служба спасения Якутии/ВКонтактеРазлив нефтепродуктов в реке
Разлив нефтепродуктов в реке - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Служба спасения Якутии/ВКонтакте
Разлив нефтепродуктов в реке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 17 мая - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории реки Лена в Якутске, надзорные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Пользователи соцсети распространили информацию о том, что на реке Лена жители Якутска обнаружили разлив нефтепродуктов.
Танкер Александр Кащук - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов
20 апреля, 11:17
По данным минэкологии республики, загрязнение произошло в акватории реки в 203-м микрорайоне города Якутска.
"Комиссией... проведен осмотр места разлива... силами ГБУ РС(Я) "Служба спасения Республики Саха (Якутия)" проведена работа по ликвидации разлива нефтепродуктов", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что поблизости на ограждённой территории ООО "Ленатурфлот" обнаружены пятилитровые бутылки и бочка с нефтепродуктами, к которым имелся свободный доступ. Комиссия поручила убрать их в кратчайшие сроки.
"По данному факту федеральными органами надзора ведётся работа по установлению всех обстоятельств происшествия", - добавили в ведомстве.
Ликвидация последствий разлива мазута - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Самарской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
9 февраля, 16:06
 
ПроисшествияЯкутскРека ЛенаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала