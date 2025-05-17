https://ria.ru/20250517/jakutsk-2017579695.html

В акватории реки Лена в Якутске произошел разлив нефтепродуктов

В акватории реки Лена в Якутске произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 17.05.2025

В акватории реки Лена в Якутске произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории реки Лена в Якутске, надзорные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:35:00+03:00

2025-05-17T16:35:00+03:00

2025-05-17T17:49:00+03:00

происшествия

якутск

река лена

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ЯКУТСК, 17 мая - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов обнаружен в акватории реки Лена в Якутске, надзорные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что на реке Лена жители Якутска обнаружили разлив нефтепродуктов. По данным минэкологии республики, загрязнение произошло в акватории реки в 203-м микрорайоне города Якутска. "Комиссией... проведен осмотр места разлива... силами ГБУ РС(Я) "Служба спасения Республики Саха (Якутия)" проведена работа по ликвидации разлива нефтепродуктов", - информирует пресс-служба. Отмечается, что поблизости на ограждённой территории ООО "Ленатурфлот" обнаружены пятилитровые бутылки и бочка с нефтепродуктами, к которым имелся свободный доступ. Комиссия поручила убрать их в кратчайшие сроки. "По данному факту федеральными органами надзора ведётся работа по установлению всех обстоятельств происшествия", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250420/razliv-2012367093.html

https://ria.ru/20250209/posledstvija-1998271964.html

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происшествия, якутск, река лена, россия