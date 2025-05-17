https://ria.ru/20250517/izrail-2017515069.html

СМИ: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа

СМИ: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа - РИА Новости, 17.05.2025

СМИ: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа

Израиль начнет расширенную военную операцию в секторе Газа, если сделка по освобождению израильских заложников не будет достигнута в ближайшие дни, сообщила в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T00:30:00+03:00

2025-05-17T00:30:00+03:00

2025-05-17T00:30:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Израиль начнет расширенную военную операцию в секторе Газа, если сделка по освобождению израильских заложников не будет достигнута в ближайшие дни, сообщила в пятницу гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленный источник. "Израиль начнет операцию "Колесницы Гидеона", если в ближайшие дни не будет достигнуто соглашение об освобождении заложников", - говорится в сообщении на сайте гостелерадиокомпании. Источник подчеркнул, что после начала этой операции "остановок уже не будет". Гостелерадиокомпания ранее в мае сообщала, что Израиль сохранит "окно возможностей" для сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня до окончания визита президента США Дональда Трампа в регион. Визит американского президента на Ближний Восток официально завершился 16 мая. На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако прогресса пока достичь не удалось. Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома палестинского движения ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава. Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

https://ria.ru/20250516/gaza-2017408609.html

https://ria.ru/20250515/ljudi-2017138724.html

https://ria.ru/20250515/izrail-2017008937.html

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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас