СМИ: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа
Kan: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа
© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Израиль начнет расширенную военную операцию в секторе Газа, если сделка по освобождению израильских заложников не будет достигнута в ближайшие дни, сообщила в пятницу гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Израиль начнет операцию "Колесницы Гидеона", если в ближайшие дни не будет достигнуто соглашение об освобождении заложников", - говорится в сообщении на сайте гостелерадиокомпании.
Источник подчеркнул, что после начала этой операции "остановок уже не будет".
Гостелерадиокомпания ранее в мае сообщала, что Израиль сохранит "окно возможностей" для сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня до окончания визита президента США Дональда Трампа в регион. Визит американского президента на Ближний Восток официально завершился 16 мая.
На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако прогресса пока достичь не удалось.
Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома палестинского движения ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава.
Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.