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СМИ: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа - РИА Новости, 17.05.2025
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00:30 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/izrail-2017515069.html
СМИ: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа
СМИ: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа - РИА Новости, 17.05.2025
СМИ: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа
Израиль начнет расширенную военную операцию в секторе Газа, если сделка по освобождению израильских заложников не будет достигнута в ближайшие дни, сообщила в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:30:00+03:00
2025-05-17T00:30:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Израиль начнет расширенную военную операцию в секторе Газа, если сделка по освобождению израильских заложников не будет достигнута в ближайшие дни, сообщила в пятницу гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленный источник. "Израиль начнет операцию "Колесницы Гидеона", если в ближайшие дни не будет достигнуто соглашение об освобождении заложников", - говорится в сообщении на сайте гостелерадиокомпании. Источник подчеркнул, что после начала этой операции "остановок уже не будет". Гостелерадиокомпания ранее в мае сообщала, что Израиль сохранит "окно возможностей" для сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня до окончания визита президента США Дональда Трампа в регион. Визит американского президента на Ближний Восток официально завершился 16 мая. На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако прогресса пока достичь не удалось. Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома палестинского движения ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава. Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
https://ria.ru/20250516/gaza-2017408609.html
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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа

Kan: Израиль пригрозил скорым началом расширенной операции в секторе Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Израиль начнет расширенную военную операцию в секторе Газа, если сделка по освобождению израильских заложников не будет достигнута в ближайшие дни, сообщила в пятницу гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Израиль начнет операцию "Колесницы Гидеона", если в ближайшие дни не будет достигнуто соглашение об освобождении заложников", - говорится в сообщении на сайте гостелерадиокомпании.
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Источник подчеркнул, что после начала этой операции "остановок уже не будет".
Гостелерадиокомпания ранее в мае сообщала, что Израиль сохранит "окно возможностей" для сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня до окончания визита президента США Дональда Трампа в регион. Визит американского президента на Ближний Восток официально завершился 16 мая.
На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако прогресса пока достичь не удалось.
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Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома палестинского движения ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава.
Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
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В миреИзраильСШАБлижний ВостокДональд ТрампСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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