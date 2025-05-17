https://ria.ru/20250517/iran-2017631129.html

Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе

Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе - РИА Новости, 18.05.2025

Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи переговоры по иранской ядерной программе, сообщил в ночь на воскресенье... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-17T23:35:00+03:00

2025-05-17T23:35:00+03:00

2025-05-18T00:10:00+03:00

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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи переговоры по иранской ядерной программе, сообщил в ночь на воскресенье РИА Новости источник в МИД Турции."Министр иностранных дел Фидан обсудил по телефону с Аракчи ход переговоров по иранской ядерной программе", - сообщил источник.В Стамбуле 16 мая состоялся очередной раунд консультаций Ирана по ядерной проблематике со странами "евротройки" (Британия, Франция, Германия) на уровне заместителей министров иностранных дел.

https://ria.ru/20250516/iran-2017489847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, стамбул, иран, аббас аракчи, хакан фидан