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Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе - РИА Новости, 18.05.2025
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23:35 17.05.2025 (обновлено: 00:10 18.05.2025)
https://ria.ru/20250517/iran-2017631129.html
Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе
Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе - РИА Новости, 18.05.2025
Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи переговоры по иранской ядерной программе, сообщил в ночь на воскресенье... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-17T23:35:00+03:00
2025-05-18T00:10:00+03:00
в мире
турция
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
стамбул
иран
аббас аракчи
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи переговоры по иранской ядерной программе, сообщил в ночь на воскресенье РИА Новости источник в МИД Турции."Министр иностранных дел Фидан обсудил по телефону с Аракчи ход переговоров по иранской ядерной программе", - сообщил источник.В Стамбуле 16 мая состоялся очередной раунд консультаций Ирана по ядерной проблематике со странами "евротройки" (Британия, Франция, Германия) на уровне заместителей министров иностранных дел.
https://ria.ru/20250516/iran-2017489847.html
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в мире, турция, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, стамбул, иран, аббас аракчи, хакан фидан
В мире, Турция, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Стамбул, Иран, Аббас Аракчи, Хакан Фидан
Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе

Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по иранской ядерной программе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи переговоры по иранской ядерной программе, сообщил в ночь на воскресенье РИА Новости источник в МИД Турции.
«
"Министр иностранных дел Фидан обсудил по телефону с Аракчи ход переговоров по иранской ядерной программе", - сообщил источник.
В Стамбуле 16 мая состоялся очередной раунд консультаций Ирана по ядерной проблематике со странами "евротройки" (Британия, Франция, Германия) на уровне заместителей министров иностранных дел.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Иран не получал от США письменного предложения по ядерной сделке
16 мая, 20:13
 
В миреТурцияСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаСтамбулИранАббас АракчиХакан Фидан
 
 
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