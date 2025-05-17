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Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе
Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе - РИА Новости, 18.05.2025
Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи переговоры по иранской ядерной программе, сообщил в ночь на воскресенье... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-17T23:35:00+03:00
2025-05-17T23:35:00+03:00
2025-05-18T00:10:00+03:00
в мире
турция
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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иран
аббас аракчи
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи переговоры по иранской ядерной программе, сообщил в ночь на воскресенье РИА Новости источник в МИД Турции."Министр иностранных дел Фидан обсудил по телефону с Аракчи ход переговоров по иранской ядерной программе", - сообщил источник.В Стамбуле 16 мая состоялся очередной раунд консультаций Ирана по ядерной проблематике со странами "евротройки" (Британия, Франция, Германия) на уровне заместителей министров иностранных дел.
https://ria.ru/20250516/iran-2017489847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, стамбул, иран, аббас аракчи, хакан фидан
В мире, Турция, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Стамбул, Иран, Аббас Аракчи, Хакан Фидан
Фидан и Аракчи обсудили переговоры по иранской ядерной программе
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по иранской ядерной программе