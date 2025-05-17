https://ria.ru/20250517/irak-2017549392.html
Ирак выделит деньги на восстановление Газы и Ливана
Ирак выделит деньги на восстановление Газы и Ливана - РИА Новости, 17.05.2025
Ирак выделит деньги на восстановление Газы и Ливана
Ирак выделит по 20 миллионов долларов на восстановление сектора Газа и Ливана, заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:45:00+03:00
2025-05-17T12:45:00+03:00
2025-05-17T12:45:00+03:00
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КАИР, 17 мая - РИА Новости. Ирак выделит по 20 миллионов долларов на восстановление сектора Газа и Ливана, заявил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани. "Мы объявляем о 18 инициативах для активизации совместной арабской работы. Ирак выделит 20 миллионов долларов для восстановления Газы и 20 - для восстановления Ливана", - сказал ас-Судани в ходе открытия саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящего в иракской столице Багдаде. В субботу в Багдаде проходит 34-й саммит ЛАГ. Это уже второе такое мероприятие организации в 2025 году - первый саммит состоялся 4 марта в столице Египта Каире, он был внеочередным, на нем обсуждалась ситуация в секторе Газа. В ходе той встречи в верхах был утвержден предложенный Египтом план реконструкции сектора Газа, который предполагает сохранение присутствия палестинского народа на своих землях.
https://ria.ru/20250517/konflikt-1915630213.html
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в мире, ирак, багдад (город), египет, лига арабских государств, ливан
В мире, Ирак, Багдад (город), Египет, Лига арабских государств, Ливан
Ирак выделит деньги на восстановление Газы и Ливана
Ирак выделит по двадцать миллионов долларов на восстановление Газы и Ливана