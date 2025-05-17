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В Ингушетии мужчину обвинили в похищении человека - РИА Новости, 17.05.2025
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15:47 17.05.2025 (обновлено: 17:51 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/ingushetija-2017571465.html
В Ингушетии мужчину обвинили в похищении человека
В Ингушетии мужчину обвинили в похищении человека - РИА Новости, 17.05.2025
В Ингушетии мужчину обвинили в похищении человека
Следователи в Ингушетии предъявили арестованному ранее мужчине обвинение в похищении местного жителя, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:47:00+03:00
2025-05-17T17:51:00+03:00
происшествия
россия
республика ингушетия
назрановский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 17 мая - РИА Новости. Следователи в Ингушетии предъявили арестованному ранее мужчине обвинение в похищении местного жителя, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что вечером 10 мая не менее шести человек около продуктового магазина по улице Орджоникидзе в селении Яндаре Назрановского района с применением оружия похитили 28-летнего местного жителя и скрылись с места происшествия "на автомобилях отечественного производства". Похитители избили и бросили мужчину в лесополосе на окраине селения Яндаре, он был госпитализирован с различными телесными повреждениями. По словам потерпевшего, никаких требований похитители ему не предъявляли. По факту похищения возбуждено уголовное дело. На следующий день правоохранителями был задержан один из подозреваемых – 25-летний житель селения Яндаре. Позже его арестовали до 10 июля 2025 года. "Назрановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия предъявлено обвинение 25-летнему жителю республики в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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россия
республика ингушетия
назрановский район
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происшествия, россия, республика ингушетия, назрановский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Назрановский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии мужчину обвинили в похищении человека

В Ингушетии арестовали мужчину по обвинению в похищении человека

© РИА Новости / Сергей Венявскийнаручники
наручники - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
наручники. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 17 мая - РИА Новости. Следователи в Ингушетии предъявили арестованному ранее мужчине обвинение в похищении местного жителя, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что вечером 10 мая не менее шести человек около продуктового магазина по улице Орджоникидзе в селении Яндаре Назрановского района с применением оружия похитили 28-летнего местного жителя и скрылись с места происшествия "на автомобилях отечественного производства". Похитители избили и бросили мужчину в лесополосе на окраине селения Яндаре, он был госпитализирован с различными телесными повреждениями. По словам потерпевшего, никаких требований похитители ему не предъявляли. По факту похищения возбуждено уголовное дело. На следующий день правоохранителями был задержан один из подозреваемых – 25-летний житель селения Яндаре. Позже его арестовали до 10 июля 2025 года.
"Назрановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия предъявлено обвинение 25-летнему жителю республики в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением оружия)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияНазрановский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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