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Баллы ЕГЭ по информатике 2025: критерии оценки, перевод, таблица, первичные и вторичные
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19:22 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/informatika-1736190797.html
Баллы ЕГЭ по информатике: что изменилось в 2025 году
Баллы ЕГЭ по информатике 2025: критерии оценки, перевод, таблица, первичные и вторичные
Баллы ЕГЭ по информатике: что изменилось в 2025 году
Баллы ЕГЭ по информатике и ИКТ — это оценка уровня знаний выпускника, необходимая для поступления в вуз. Таблица шкалы перевода первичных баллов во вторичные в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:22:00+03:00
2025-05-17T19:22:00+03:00
образование - общество
компьютеры
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Баллы ЕГЭ по информатике и ИКТ — это оценка уровня знаний выпускника, необходимая для поступления в вуз. Таблица шкалы перевода первичных баллов во вторичные в 2025 году, сколько максимально баллов можно получить за каждое задание и какой минимальный проходной балл в вуз по версии Минобрнауки, — в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ по информатикеЕГЭ по информатике сдают в качестве экзамена по выбору те учащиеся, которые планируют продолжить свое образование в сфере информационных технологий, вычислительной математики и кибернетики, экономики и статистики, а также по многим инженерным специальностям. Начиная с 2021 года ЕГЭ по информатике проводится в компьютерной форме: участник экзамена работает за компьютером, на котором установлено необходимое программное обеспечение.Экзаменационная работа по информатике и ИКТ в 2025 году состоит из 27 заданий.Рособрнадзор ежегодно публикует перевод первичных баллов в тестовые по информатике и другим предметам. Ниже приведена таблица соответствия первичных баллов тестовым по информатике на 2025 год.Таблица балловШкала перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ на 2025 год:Перевод баллов в оценкиБаллы ЕГЭ по всем учебным предметам в отметки по пятибалльной шкале не переводятся. Исключением является только ЕГЭ по математике базового уровня.Первичные баллыПри сдаче ЕГЭ сначала выставляют первичный балл. Это сумма баллов за правильные ответы. Максимальное количество первичных баллов за все задания контрольных измерительных материалов по разным предметам бывает от 29 (по информатике) до 80 (по иностранному языку).Вторичные (тестовые) баллыКонтрольные измерительные материалы по каждому предмету ЕГЭ состоят из разного количества заданий, а сами задания оцениваются разным количеством баллов — какие-то выше, какие-то ниже. Чтобы привести первичные баллы к одной системе, их переводят в тестовые (вторичные).Минимальные баллыПроходной балл каждый вуз определяет самостоятельно, однако он не может быть ниже минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в вузы, устанавливаемого Рособрнадзором. В 2025 году минимальный балл равен 40, для вузов, подведомственных Минобрнауки, — 44 баллам.Максимальные баллы100 баллов — это максимум, который можно получить за верное выполнение всех заданий экзамена.Распределение баллов за каждое заданиеВ спецификациях контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ по каждому предмету указано, какое максимальное количество первичных баллов может получить участник экзамена за выполнение каждого задания. По информатике баллы распределяются так:Критерии оценки по ФИПИФедеральный институт педагогических измерений ежегодно выпускает методические материалы по каждому из предметов ЕГЭ. Данные на 2025 год будут размещены на официальном сайте ФИПИ. В 2025 году структура КИМ не изменится. Единственное изменение касается задания 27: будет проверять умение выполнять последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.Мнение экспертаЭксперты советуют ознакомиться на сайте ФИПИ с кодификатором, спецификацией и демоверсией КИМ ЕГЭ по информатике. Важно обратить внимание на то, что к некоторым заданиям прилагаются образцы файлов данных. В подготовке к экзамену важна практика. Поэтому выпускники могут принять участие в независимых диагностиках в формате ЕГЭ на базе Центра независимой диагностики (ЦНД) Московского центра качества образования. Они не только проходят в соответствии с реальной процедурой ЕГЭ, но и по актуальным версиям КИМ.
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образование - общество, компьютеры, единый государственный экзамен (егэ), россия
Образование - Общество, Компьютеры, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия

Баллы ЕГЭ по информатике: что изменилось в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБаллы ЕГЭ по информатике
Баллы ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Баллы ЕГЭ по информатике и ИКТ — это оценка уровня знаний выпускника, необходимая для поступления в вуз. Таблица шкалы перевода первичных баллов во вторичные в 2025 году, сколько максимально баллов можно получить за каждое задание и какой минимальный проходной балл в вуз по версии Минобрнауки, — в материале РИА Новости.

Баллы ЕГЭ по информатике

ЕГЭ по информатике сдают в качестве экзамена по выбору те учащиеся, которые планируют продолжить свое образование в сфере информационных технологий, вычислительной математики и кибернетики, экономики и статистики, а также по многим инженерным специальностям. Начиная с 2021 года ЕГЭ по информатике проводится в компьютерной форме: участник экзамена работает за компьютером, на котором установлено необходимое программное обеспечение.
Экзаменационная работа по информатике и ИКТ в 2025 году состоит из 27 заданий.
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Рособрнадзор ежегодно публикует перевод первичных баллов в тестовые по информатике и другим предметам. Ниже приведена таблица соответствия первичных баллов тестовым по информатике на 2025 год.

Таблица баллов

Шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике и ИКТ на 2025 год:

Первичные баллы

Тестовые баллы

Первичные баллы

Тестовые баллы

0

0

15

64

1

7

16

67

2

14

17

70

3

20

18

72

4

27

19

75

5

34

20

78

6

40

21

80

7

43

22

83

8

46

23

85

9

48

24

88

10

51

25

90

11

54

26

93

12

56

27

95

13

59

28

98

14

62

29

100

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУченики ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Перевод баллов в оценки

Баллы ЕГЭ по всем учебным предметам в отметки по пятибалльной шкале не переводятся. Исключением является только ЕГЭ по математике базового уровня.

Первичные баллы

При сдаче ЕГЭ сначала выставляют первичный балл. Это сумма баллов за правильные ответы. Максимальное количество первичных баллов за все задания контрольных измерительных материалов по разным предметам бывает от 29 (по информатике) до 80 (по иностранному языку).

Вторичные (тестовые) баллы

Контрольные измерительные материалы по каждому предмету ЕГЭ состоят из разного количества заданий, а сами задания оцениваются разным количеством баллов — какие-то выше, какие-то ниже. Чтобы привести первичные баллы к одной системе, их переводят в тестовые (вторичные).
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Минимальные баллы

Проходной балл каждый вуз определяет самостоятельно, однако он не может быть ниже минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в вузы, устанавливаемого Рособрнадзором. В 2025 году минимальный балл равен 40, для вузов, подведомственных Минобрнауки, — 44 баллам.

Максимальные баллы

100 баллов — это максимум, который можно получить за верное выполнение всех заданий экзамена.

Распределение баллов за каждое задание

В спецификациях контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ по каждому предмету указано, какое максимальное количество первичных баллов может получить участник экзамена за выполнение каждого задания. По информатике баллы распределяются так:
  • 1 балл за задания с 1 по 25;
  • 2 балла за задания 26-27.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики перед началом единого государственного экзамена
Ученики перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Ученики перед началом единого государственного экзамена

Критерии оценки по ФИПИ

Федеральный институт педагогических измерений ежегодно выпускает методические материалы по каждому из предметов ЕГЭ. Данные на 2025 год будут размещены на официальном сайте ФИПИ. В 2025 году структура КИМ не изменится. Единственное изменение касается задания 27: будет проверять умение выполнять последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.

Мнение эксперта

Эксперты советуют ознакомиться на сайте ФИПИ с кодификатором, спецификацией и демоверсией КИМ ЕГЭ по информатике. Важно обратить внимание на то, что к некоторым заданиям прилагаются образцы файлов данных. В подготовке к экзамену важна практика. Поэтому выпускники могут принять участие в независимых диагностиках в формате ЕГЭ на базе Центра независимой диагностики (ЦНД) Московского центра качества образования. Они не только проходят в соответствии с реальной процедурой ЕГЭ, но и по актуальным версиям КИМ.
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