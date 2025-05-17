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Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане - РИА Новости, 17.05.2025
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14:10 17.05.2025 (обновлено: 14:19 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/hamenei-2017555522.html
Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане
Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане - РИА Новости, 17.05.2025
Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане
Президент США Дональд Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира, тем не менее сила может быть использована для этой цели, именно... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:10:00+03:00
2025-05-17T14:19:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
али хаменеи
масуд пезешкиан
оон
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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира, тем не менее сила может быть использована для этой цели, именно поэтому Тегеран будет ежедневно наращивать свою силу, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Трамп заявил, что хочет использовать силу для (установления - ред.) мира. Он солгал. Он и американское руководство... (и - ред.) правительства использовали власть для массовых убийств в (секторе - ред.) Газа, разжигания войны везде, где только смогут, и поддержки своих наемников", - приводит слова Хаменеи агентство Fars. Верховный лидер Ирана подчеркнул при этом, что силу можно использовать для установления мира и безопасности. "Поэтому мы... с божьей помощью будем наращивать нашу силу ежедневно", - заметил он. Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что в словах Трампа есть противоречия: он то приглашает Иран к миру, то угрожает разрабатываемыми США средствами уничтожения, поэтому непонятно, каким именно из высказываний президента США верить. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое". На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250406/hamenei-2009645622.html
https://ria.ru/20250517/tramp-2017516451.html
https://ria.ru/20250516/tramp-2017392144.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, оон, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, ООН, Обострение отношений США и Ирана
Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане

Хаменеи: Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира, тем не менее сила может быть использована для этой цели, именно поэтому Тегеран будет ежедневно наращивать свою силу, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
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"Трамп заявил, что хочет использовать силу для (установления - ред.) мира. Он солгал. Он и американское руководство... (и - ред.) правительства использовали власть для массовых убийств в (секторе - ред.) Газа, разжигания войны везде, где только смогут, и поддержки своих наемников", - приводит слова Хаменеи агентство Fars.
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Reuters: ВС Ирана привели в состояние повышенной боевой готовности
6 апреля, 14:16
Верховный лидер Ирана подчеркнул при этом, что силу можно использовать для установления мира и безопасности. "Поэтому мы... с божьей помощью будем наращивать нашу силу ежедневно", - заметил он.
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что в словах Трампа есть противоречия: он то приглашает Иран к миру, то угрожает разрабатываемыми США средствами уничтожения, поэтому непонятно, каким именно из высказываний президента США верить.
Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое".
На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Трамп заявил, что Ирану не нужна гражданская атомная энергетика
Вчера, 01:15
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Трамп заявил, что Иран будет рад итогам сделки с США
16 мая, 15:25
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиМасуд ПезешкианООНОбострение отношений США и Ирана
 
 
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