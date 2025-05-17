https://ria.ru/20250517/hamenei-2017555522.html

Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане

Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане - РИА Новости, 17.05.2025

Аятолла Хаменеи обвинил Трампа в обмане

Президент США Дональд Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира, тем не менее сила может быть использована для этой цели, именно... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:10:00+03:00

2025-05-17T14:10:00+03:00

2025-05-17T14:19:00+03:00

в мире

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ТЕГЕРАН, 17 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп солгал, сказав, что хочет использовать силу для установления мира, тем не менее сила может быть использована для этой цели, именно поэтому Тегеран будет ежедневно наращивать свою силу, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. "Трамп заявил, что хочет использовать силу для (установления - ред.) мира. Он солгал. Он и американское руководство... (и - ред.) правительства использовали власть для массовых убийств в (секторе - ред.) Газа, разжигания войны везде, где только смогут, и поддержки своих наемников", - приводит слова Хаменеи агентство Fars. Верховный лидер Ирана подчеркнул при этом, что силу можно использовать для установления мира и безопасности. "Поэтому мы... с божьей помощью будем наращивать нашу силу ежедневно", - заметил он. Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что в словах Трампа есть противоречия: он то приглашает Иран к миру, то угрожает разрабатываемыми США средствами уничтожения, поэтому непонятно, каким именно из высказываний президента США верить. Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует действовать быстро в том, что касается заключения новой ядерной сделки, добавив, что в противном случае "случится что-то плохое". На прошлой неделе состоялся четвертый раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы и отмены санкций с Тегерана. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон и состоялся после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемых Маскатом консультаций. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250406/hamenei-2009645622.html

https://ria.ru/20250517/tramp-2017516451.html

https://ria.ru/20250516/tramp-2017392144.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, оон, обострение отношений сша и ирана