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ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе - РИА Новости, 17.05.2025
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14:59 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/hamas-2017561237.html
ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе
ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе - РИА Новости, 17.05.2025
ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе
Палестинское движение ХАМАС изменило свою позицию на переговорах в Дохе и вернулось к обсуждению сделки по освобождению израильских заложников, заявил в субботу РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:59:00+03:00
2025-05-17T14:59:00+03:00
в мире
израиль
доха
катар
биньямин нетаньяху
исраэль кац
стив уиткофф
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС изменило свою позицию на переговорах в Дохе и вернулось к обсуждению сделки по освобождению израильских заложников, заявил в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац, объяснив это началом новой широкомасштабной военной операции в Газе. Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. Премьер страны Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что целью этой операции является окончательный разгром ХАМАС. "С началом операции "Колесницы Гидеона" в Газе, проводимой с большими усилиями командованием Армии обороны Израиля ЦАХАЛ), делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам по сделке об освобождении похищенных - в отличие от неприступной позиции, которую они занимали до этого момента. Без ненужной гуманитарной помощи и без прекращения огня", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба минобороны. В пятницу в ЦАХАЛ заявили о нанесении массированных ударов и мобилизации войск для установления оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны. Гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на источник, что Израиль начнет расширенную военную операцию в секторе Газа, если сделка по освобождению израильских заложников не будет достигнута в ближайшие дни. На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако прогресса пока достичь не удалось. Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома палестинского движения ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
https://ria.ru/20250517/irak-2017549392.html
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в мире, израиль, доха, катар, биньямин нетаньяху, исраэль кац, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Доха, Катар, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе

Глава МО Израиля Кац: ХАМАС возвращается к переговорам по заложникам

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС изменило свою позицию на переговорах в Дохе и вернулось к обсуждению сделки по освобождению израильских заложников, заявил в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац, объяснив это началом новой широкомасштабной военной операции в Газе.
Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. Премьер страны Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что целью этой операции является окончательный разгром ХАМАС.
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"С началом операции "Колесницы Гидеона" в Газе, проводимой с большими усилиями командованием Армии обороны Израиля ЦАХАЛ), делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам по сделке об освобождении похищенных - в отличие от неприступной позиции, которую они занимали до этого момента. Без ненужной гуманитарной помощи и без прекращения огня", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба минобороны.
В пятницу в ЦАХАЛ заявили о нанесении массированных ударов и мобилизации войск для установления оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны. Гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на источник, что Израиль начнет расширенную военную операцию в секторе Газа, если сделка по освобождению израильских заложников не будет достигнута в ближайшие дни.
На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако прогресса пока достичь не удалось.
Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома палестинского движения ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
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