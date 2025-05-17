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ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе

ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе - РИА Новости, 17.05.2025

ХАМАС изменило позицию на переговорах в Дохе

Палестинское движение ХАМАС изменило свою позицию на переговорах в Дохе и вернулось к обсуждению сделки по освобождению израильских заложников, заявил в субботу РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:59:00+03:00

2025-05-17T14:59:00+03:00

2025-05-17T14:59:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС изменило свою позицию на переговорах в Дохе и вернулось к обсуждению сделки по освобождению израильских заложников, заявил в субботу министр обороны Израиля Исраэль Кац, объяснив это началом новой широкомасштабной военной операции в Газе. Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. Премьер страны Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что целью этой операции является окончательный разгром ХАМАС. "С началом операции "Колесницы Гидеона" в Газе, проводимой с большими усилиями командованием Армии обороны Израиля ЦАХАЛ), делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам по сделке об освобождении похищенных - в отличие от неприступной позиции, которую они занимали до этого момента. Без ненужной гуманитарной помощи и без прекращения огня", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба минобороны. В пятницу в ЦАХАЛ заявили о нанесении массированных ударов и мобилизации войск для установления оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны. Гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на источник, что Израиль начнет расширенную военную операцию в секторе Газа, если сделка по освобождению израильских заложников не будет достигнута в ближайшие дни. На этой неделе израильская делегация после длительного перерыва вернулась в Катар и ведет переговоры через посредников об урегулировании конфликта в секторе Газа и освобождении заложников, однако прогресса пока достичь не удалось. Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы американского спецпосланника Стива Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома палестинского движения ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС в свою очередь заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из палестинского анклава. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.

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