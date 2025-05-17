Путин упростил получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии
Россия смягчила условия получения гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии
Российский паспорт в руке девушки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гражданам Абхазии и Южной Осетии теперь будет проще получить российский паспорт, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, его опубликовали на портале официальной и правовой информации.
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"Правительству <...> установить порядок выдачи паспорта гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации лицам, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим указом, предусмотрев возможность его выдачи в том числе на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия уполномоченными должностными лицами", — сказано в документе.
Согласно положениям указа, из обязательных требований к желающим получить гражданство в том числе исключили постоянное проживание в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет.
Граждане Абхазии, постоянно живущие в республике, могут подать заявление в дипломатическое представительство России в Абхазии. Граждане Южной Осетии, постоянно проживающие там, — в диппредставительство России в стране.
Граждане этих двух государств, живущие в России, могут обратиться в территориальный орган МВД по месту своего пребывания или жительства, а в случае отсутствия регистрации — по месту своего фактического проживания.