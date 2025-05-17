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Путин упростил получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 17.05.2025
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12:52 17.05.2025 (обновлено: 14:27 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/grazhdanstvo-2017550124.html
Путин упростил получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии
Путин упростил получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 17.05.2025
Путин упростил получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии
Гражданам Абхазии и Южной Осетии теперь будет проще получить российский паспорт, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, его опубликовали на... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:52:00+03:00
2025-05-17T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гражданам Абхазии и Южной Осетии теперь будет проще получить российский паспорт, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, его опубликовали на портале официальной и правовой информации.&quot;Правительству &lt;...&gt; установить порядок выдачи паспорта гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации лицам, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим указом, предусмотрев возможность его выдачи в том числе на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия уполномоченными должностными лицами&quot;, — сказано в документе.Согласно положениям указа, из обязательных требований к желающим получить гражданство в том числе исключили постоянное проживание в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет.Граждане Абхазии, постоянно живущие в республике, могут подать заявление в дипломатическое представительство России в Абхазии. Граждане Южной Осетии, постоянно проживающие там, — в диппредставительство России в стране.Граждане этих двух государств, живущие в России, могут обратиться в территориальный орган МВД по месту своего пребывания или жительства, а в случае отсутствия регистрации — по месту своего фактического проживания.
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016264597.html
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россия, абхазия, южная осетия, в мире
Россия, Абхазия, Южная Осетия, В мире
Путин упростил получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии

Россия смягчила условия получения гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии

© РИА НовостиРоссийский паспорт в руке девушки
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости
Российский паспорт в руке девушки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Гражданам Абхазии и Южной Осетии теперь будет проще получить российский паспорт, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, его опубликовали на портале официальной и правовой информации.
«

"Правительству <...> установить порядок выдачи паспорта гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации лицам, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим указом, предусмотрев возможность его выдачи в том числе на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия уполномоченными должностными лицами", — сказано в документе.

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Согласно положениям указа, из обязательных требований к желающим получить гражданство в том числе исключили постоянное проживание в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет.
Граждане Абхазии, постоянно живущие в республике, могут подать заявление в дипломатическое представительство России в Абхазии. Граждане Южной Осетии, постоянно проживающие там, — в диппредставительство России в стране.
Граждане этих двух государств, живущие в России, могут обратиться в территориальный орган МВД по месту своего пребывания или жительства, а в случае отсутствия регистрации — по месту своего фактического проживания.
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