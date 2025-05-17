В Госдуме предложили создать клубы межнациональной дружбы
Депутат Буранова предложила создать клубы межнациональной дружбы на базе вузов
Вид на здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 17 мая - РИА Новости. Создание клубов межнациональной дружбы на базе высших учебных заведений поможет молодежи узнать многообразие России, заявила депутат Госдумы Лариса Буранова.
В ходе выездной встречи комитета Государственной думы по делам национальностей с представителями студенческого сообщества в Центре знаний "Машук" Буранова рассказала, что в ее учебные годы работали клубы межнациональной дружбы, которые помогали студентам найти единомышленников, получать навыки по выстраиванию общения и повышать социальную осведомленность.
"Сейчас я представляю в Государственной думе Удмуртскую Республику и полагаю, что многих из вас траектория жизненного пути может привести в наш или любой другой регион. Чтобы успешно реализовать себя в нем, крайне важно заранее понимать культурные особенности и традиции людей, с которыми тебе предстоит взаимодействовать. Если рассматривать возможность создания клубов межнациональной дружбы на базе высших учебных заведений, то, на мой взгляд, их главной целью должно стать стимулирование молодых людей узнавать многообразие России через дружественные контакты", - сказала депутат.
Центр знаний "Машук" - всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы "Машук". Центр знаний был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров, он является совместным образовательным проектом Российского общества "Знание" и Росмолодежи.
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