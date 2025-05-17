https://ria.ru/20250517/gosduma-2017534818.html

Пискарев прокомментировал решение ЕСПЧ из-за танца на Кургане Бессмертия

Пискарев прокомментировал решение ЕСПЧ из-за танца на Кургане Бессмертия - РИА Новости, 17.05.2025

Пискарев прокомментировал решение ЕСПЧ из-за танца на Кургане Бессмертия

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитавший наказание девушке за кощунственный танец на Кургане Бессмертия в Брянске "нарушением свободы слова", тем... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T09:05:00+03:00

2025-05-17T09:05:00+03:00

2025-05-17T09:32:00+03:00

брянск

россия

василий пискарев

европейский суд по правам человека (еспч)

госдума рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитавший наказание девушке за кощунственный танец на Кургане Бессмертия в Брянске "нарушением свободы слова", тем самым выдал россиянам индульгенцию на осквернение воинских мемориалов и показал "позорный пример деградации евроинститутов", заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. По словам Пискарева, ЕСПЧ на этой неделе посчитал административное наказание россиянке за "кощунственный танец" на мемориальном комплексе памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками (Кургане Бессмертия в Брянске) нарушением свободы слова. Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия". Установлено, что 28 апреля 2019 года девушка выложила в Instagram* видеозапись своего танца на площадке памятника "Курган Бессмертия", "выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность". Уточняется, что памятник "Курган Бессмертия" является объектом культурного наследия. ""ЕСПЧ выдал россиянам индульгенцию на осквернение воинских мемориалов... Очередной свой неправедный, теперь уже с нацистким оттенком, вердикт (вынес ЕСПЧ - прим. авт.)... Казалось, нас уже трудно чем-нибудь удивить в поведении чиновников Евросоюза и различных европейских институтов, за названием которых, как у Оруэлла, скрывается прямо противоположное содержание. Но Европейскому суду по правам человека вновь это сделать удалось. Не успели пройти дни празднования 80-летия Великой Победы", - написал он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250513/vandaly--2016711903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянск, россия, василий пискарев, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, в мире