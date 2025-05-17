Пискарев прокомментировал решение ЕСПЧ из-за танца на Кургане Бессмертия
Пискарев: ЕСПЧ выдал россиянам индульгенцию на осквернение воинских мемориалов
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитавший наказание девушке за кощунственный танец на Кургане Бессмертия в Брянске "нарушением свободы слова", тем самым выдал россиянам индульгенцию на осквернение воинских мемориалов и показал "позорный пример деградации евроинститутов", заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
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Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия". Установлено, что 28 апреля 2019 года девушка выложила в Instagram* видеозапись своего танца на площадке памятника "Курган Бессмертия", "выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность". Уточняется, что памятник "Курган Бессмертия" является объектом культурного наследия.
""ЕСПЧ выдал россиянам индульгенцию на осквернение воинских мемориалов... Очередной свой неправедный, теперь уже с нацистким оттенком, вердикт (вынес ЕСПЧ - прим. авт.)... Казалось, нас уже трудно чем-нибудь удивить в поведении чиновников Евросоюза и различных европейских институтов, за названием которых, как у Оруэлла, скрывается прямо противоположное содержание. Но Европейскому суду по правам человека вновь это сделать удалось. Не успели пройти дни празднования 80-летия Великой Победы", - написал он.
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