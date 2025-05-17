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Пискарев прокомментировал решение ЕСПЧ из-за танца на Кургане Бессмертия - РИА Новости, 17.05.2025
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09:05 17.05.2025 (обновлено: 09:32 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/gosduma-2017534818.html
Пискарев прокомментировал решение ЕСПЧ из-за танца на Кургане Бессмертия
Пискарев прокомментировал решение ЕСПЧ из-за танца на Кургане Бессмертия - РИА Новости, 17.05.2025
Пискарев прокомментировал решение ЕСПЧ из-за танца на Кургане Бессмертия
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитавший наказание девушке за кощунственный танец на Кургане Бессмертия в Брянске "нарушением свободы слова", тем... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T09:05:00+03:00
2025-05-17T09:32:00+03:00
брянск
россия
василий пискарев
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитавший наказание девушке за кощунственный танец на Кургане Бессмертия в Брянске "нарушением свободы слова", тем самым выдал россиянам индульгенцию на осквернение воинских мемориалов и показал "позорный пример деградации евроинститутов", заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. По словам Пискарева, ЕСПЧ на этой неделе посчитал административное наказание россиянке за "кощунственный танец" на мемориальном комплексе памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками (Кургане Бессмертия в Брянске) нарушением свободы слова. Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия". Установлено, что 28 апреля 2019 года девушка выложила в Instagram* видеозапись своего танца на площадке памятника "Курган Бессмертия", "выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность". Уточняется, что памятник "Курган Бессмертия" является объектом культурного наследия. ""ЕСПЧ выдал россиянам индульгенцию на осквернение воинских мемориалов... Очередной свой неправедный, теперь уже с нацистким оттенком, вердикт (вынес ЕСПЧ - прим. авт.)... Казалось, нас уже трудно чем-нибудь удивить в поведении чиновников Евросоюза и различных европейских институтов, за названием которых, как у Оруэлла, скрывается прямо противоположное содержание. Но Европейскому суду по правам человека вновь это сделать удалось. Не успели пройти дни празднования 80-летия Великой Победы", - написал он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250513/vandaly--2016711903.html
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брянск, россия, василий пискарев, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, в мире
Брянск, Россия, Василий Пискарев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Госдума РФ, В мире
Пискарев прокомментировал решение ЕСПЧ из-за танца на Кургане Бессмертия

Пискарев: ЕСПЧ выдал россиянам индульгенцию на осквернение воинских мемориалов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посчитавший наказание девушке за кощунственный танец на Кургане Бессмертия в Брянске "нарушением свободы слова", тем самым выдал россиянам индульгенцию на осквернение воинских мемориалов и показал "позорный пример деградации евроинститутов", заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
По словам Пискарева, ЕСПЧ на этой неделе посчитал административное наказание россиянке за "кощунственный танец" на мемориальном комплексе памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками (Кургане Бессмертия в Брянске) нарушением свободы слова.
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Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия". Установлено, что 28 апреля 2019 года девушка выложила в Instagram* видеозапись своего танца на площадке памятника "Курган Бессмертия", "выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность". Уточняется, что памятник "Курган Бессмертия" является объектом культурного наследия.
""ЕСПЧ выдал россиянам индульгенцию на осквернение воинских мемориалов... Очередной свой неправедный, теперь уже с нацистким оттенком, вердикт (вынес ЕСПЧ - прим. авт.)... Казалось, нас уже трудно чем-нибудь удивить в поведении чиновников Евросоюза и различных европейских институтов, за названием которых, как у Оруэлла, скрывается прямо противоположное содержание. Но Европейскому суду по правам человека вновь это сделать удалось. Не успели пройти дни празднования 80-летия Великой Победы", - написал он.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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БрянскРоссияВасилий ПискаревЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Госдума РФВ мире
 
 
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