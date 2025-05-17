https://ria.ru/20250517/gosduma-2017516883.html
В Госдуме рассказали, когда могут принять проект о регулировании видеоигр
В Госдуме рассказали, когда могут принять проект о регулировании видеоигр - РИА Новости, 17.05.2025
В Госдуме рассказали, когда могут принять проект о регулировании видеоигр
Законопроект о регулировании видеоигр может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T01:24:00+03:00
2025-05-17T01:24:00+03:00
2025-05-17T01:24:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о регулировании видеоигр может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. Ранее на заседании комитета ГД по экономической политике поддержали законопроект о регулировании видеоигр. "В первом чтении законопроект, ориентировочно, должен быть принят уже в начале лета. Однако работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом. Пока не придем к компромиссу со всеми заинтересованными сторонами, сохранив при этом главное условие - защищенность граждан, - задача не будет выполнена", - сказал он. По его словам, среди обсуждаемых механизмов - обязательный мониторинг деструктивного контента в видеоиграх при помощи некой саморегулируемой организации из разработчиков и распространителей игр, которая станет доверенным центром получения информации для дальнейшей контрольной деятельности Роскомнадзора. "При этом эксперты, которые будут оценивать игры, также должны будут проходить аккредитацию", - добавил парламентарий. По словам Немкина, для игр, попадающих в категорию 18+, важно обеспечить обязательное подтверждение возраста игрока с использованием ЕСИА или других технологических решений, исключающих доступ несовершеннолетних к подобному контенту. Он подчеркнул, что видеоигры сегодня являются одним из ключевых каналов коммуникации с молодежью и его важно сохранить, одновременно обеспечив необходимый уровень безопасности. Депутат заявил, что в этом контексте система маркировки, носящая в основном информирующий характер, может быть только частью более широкой работы по обеспечению прозрачности и ответственности в распространении игрового контента. "Очевидно, что такой меры недостаточно, если речь идет о реальной защите несовершеннолетних от потенциально опасного содержания. Все конструктивные замечания, в том числе касающиеся процедуры экспертизы, аккредитации специалистов, а также урегулирования досудебного рассмотрения жалоб, будут дополнительно проанализированы и учтены. Ключевая задача - обеспечить защиту наших граждан от опасного контента без избыточной нагрузки на индустрию", - сказал Немкин. Кроме того, Немкин в очередной раз подчеркнул, что законопроект не содержит ограничений на деятельность иностранных площадок и не предполагает блокировку игровых сервисов. "Все предлагаемые меры направлены на повышение ответственности разработчиков и дистрибьюторов при сохранении конкурентоспособности и открытости российского игрового рынка", - заключил он.
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https://ria.ru/20250226/videoigry-2001617584.html
https://ria.ru/20250207/gosduma-1997945801.html
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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Госдуме рассказали, когда могут принять проект о регулировании видеоигр
Депутат Немкин: проект о регулировании видеоигр могут принять летом
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о регулировании видеоигр может быть принят в первом чтении уже в начале лета, но работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
Ранее на заседании комитета ГД
по экономической политике поддержали законопроект о регулировании видеоигр.
"В первом чтении законопроект, ориентировочно, должен быть принят уже в начале лета. Однако работа над его финальной редакцией продолжится в рамках открытого диалога с экспертным и профессиональным сообществом. Пока не придем к компромиссу со всеми заинтересованными сторонами, сохранив при этом главное условие - защищенность граждан, - задача не будет выполнена", - сказал он.
По его словам, среди обсуждаемых механизмов - обязательный мониторинг деструктивного контента в видеоиграх при помощи некой саморегулируемой организации из разработчиков и распространителей игр, которая станет доверенным центром получения информации для дальнейшей контрольной деятельности Роскомнадзора
.
"При этом эксперты, которые будут оценивать игры, также должны будут проходить аккредитацию", - добавил парламентарий.
По словам Немкина
, для игр, попадающих в категорию 18+, важно обеспечить обязательное подтверждение возраста игрока с использованием ЕСИА или других технологических решений, исключающих доступ несовершеннолетних к подобному контенту.
Он подчеркнул, что видеоигры сегодня являются одним из ключевых каналов коммуникации с молодежью и его важно сохранить, одновременно обеспечив необходимый уровень безопасности.
Депутат заявил, что в этом контексте система маркировки, носящая в основном информирующий характер, может быть только частью более широкой работы по обеспечению прозрачности и ответственности в распространении игрового контента.
"Очевидно, что такой меры недостаточно, если речь идет о реальной защите несовершеннолетних от потенциально опасного содержания. Все конструктивные замечания, в том числе касающиеся процедуры экспертизы, аккредитации специалистов, а также урегулирования досудебного рассмотрения жалоб, будут дополнительно проанализированы и учтены. Ключевая задача - обеспечить защиту наших граждан от опасного контента без избыточной нагрузки на индустрию", - сказал Немкин.
Кроме того, Немкин в очередной раз подчеркнул, что законопроект не содержит ограничений на деятельность иностранных площадок и не предполагает блокировку игровых сервисов.
"Все предлагаемые меры направлены на повышение ответственности разработчиков и дистрибьюторов при сохранении конкурентоспособности и открытости российского игрового рынка", - заключил он.