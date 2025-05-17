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В Госдепе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 17.05.2025
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00:06 17.05.2025 (обновлено: 07:46 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/gosdep-2017513904.html
В Госдепе сделали неожиданное заявление о России
В Госдепе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 17.05.2025
В Госдепе сделали неожиданное заявление о России
Тактика администрации Байдена, которая была направлена на ведение войны на истощение России, оказалась провальной, команда Дональда Трампа работает над... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T00:06:00+03:00
2025-05-17T07:46:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тактика администрации Байдена, которая была направлена на ведение войны на истощение России, оказалась провальной, команда Дональда Трампа работает над исправлением неудач американской дипломатии, об этом заявила заместитель спецпосланника президента США Дональда Трампа Морган Ортэгус в интервью для Fox News."Он (президент США Дональд Трамп — прим.ред.) пытается объединить обе стороны &lt;…&gt; Никто не выиграет, если эта война продолжится. Знаете, предыдущая администрация пыталась играть в войну на истощение с русскими, в которой в истории никто никогда не побеждал. (Формула — Прим. ред.) "Столько, сколько потребуется" никогда не было выигрышной стратегией. Такого точно не было в предыдущей администрации, и это не та стратегия, которая действительно работает с русскими", —заявила она.Поэтому, подчеркнула Ортэгус, администрация Трампа работает над тем, чтобы попытаться исправить многолетние дипломатические ошибки, допущенные предшественниками."Это, безусловно, вызов, но я думаю, что у президента есть его лучшая команда, которая работает над этим", — добавила она.Ранее CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине.В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами.Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, российские переговорщики удовлетворены результатом и рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017380371.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Мединский, Государственный департамент США
В Госдепе сделали неожиданное заявление о России

Госдеп: тактика войны на истощение с Россией оказалась провальной

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тактика администрации Байдена, которая была направлена на ведение войны на истощение России, оказалась провальной, команда Дональда Трампа работает над исправлением неудач американской дипломатии, об этом заявила заместитель спецпосланника президента США Дональда Трампа Морган Ортэгус в интервью для Fox News.
"Он (президент США Дональд Трамп — прим.ред.) пытается объединить обе стороны <…> Никто не выиграет, если эта война продолжится. Знаете, предыдущая администрация пыталась играть в войну на истощение с русскими, в которой в истории никто никогда не побеждал. (Формула — Прим. ред.) "Столько, сколько потребуется" никогда не было выигрышной стратегией. Такого точно не было в предыдущей администрации, и это не та стратегия, которая действительно работает с русскими", —заявила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за Зеленского
16 мая, 14:48
Поэтому, подчеркнула Ортэгус, администрация Трампа работает над тем, чтобы попытаться исправить многолетние дипломатические ошибки, допущенные предшественниками.
"Это, безусловно, вызов, но я думаю, что у президента есть его лучшая команда, которая работает над этим", — добавила она.
Ранее CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине.
В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами.
Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, российские переговорщики удовлетворены результатом и рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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16 мая, 17:15
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир МединскийГосударственный департамент США
 
 
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