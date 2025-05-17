В Госдепе сделали неожиданное заявление о России
Госдеп: тактика войны на истощение с Россией оказалась провальной
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Тактика администрации Байдена, которая была направлена на ведение войны на истощение России, оказалась провальной, команда Дональда Трампа работает над исправлением неудач американской дипломатии, об этом заявила заместитель спецпосланника президента США Дональда Трампа Морган Ортэгус в интервью для Fox News.
"Он (президент США Дональд Трамп — прим.ред.) пытается объединить обе стороны <…> Никто не выиграет, если эта война продолжится. Знаете, предыдущая администрация пыталась играть в войну на истощение с русскими, в которой в истории никто никогда не побеждал. (Формула — Прим. ред.) "Столько, сколько потребуется" никогда не было выигрышной стратегией. Такого точно не было в предыдущей администрации, и это не та стратегия, которая действительно работает с русскими", —заявила она.
Поэтому, подчеркнула Ортэгус, администрация Трампа работает над тем, чтобы попытаться исправить многолетние дипломатические ошибки, допущенные предшественниками.
"Это, безусловно, вызов, но я думаю, что у президента есть его лучшая команда, которая работает над этим", — добавила она.
Ранее CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине.
Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, российские переговорщики удовлетворены результатом и рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.