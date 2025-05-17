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Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Новосибирске - РИА Новости, 17.05.2025
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10:50 17.05.2025 (обновлено: 21:53 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/gorno-altajsk-2017541583.html
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Новосибирске
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Новосибирске - РИА Новости, 17.05.2025
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Новосибирске
Самолет авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), летевший из Горно-Алтайска в Москву, сел в Новосибирске из-за технической неисправности, связанной с работой одного РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:50:00+03:00
2025-05-17T21:53:00+03:00
происшествия
москва
горно-алтайск
новосибирск
s7 airlines
западно-сибирская транспортная прокуратура
толмачево (аэропорт)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), летевший из Горно-Алтайска в Москву, сел в Новосибирске из-за технической неисправности, связанной с работой одного из двигателей, сообщил авиаперевозчик РИА Новости. Ранее в субботу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет S7, следовавший в субботу из Горно-Алтайска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске "по технической причине". "При выполнении рейса S7 2630 по маршруту Горно-Алтайск — Домодедово командиром воздушного судна была выявлена техническая неисправность, связанная с работой одного из двигателей. Для обеспечения безопасности полета было принято решение об осуществлении посадки в аэропорту Толмачево", — сообщили в авиакомпании. Отмечается, что посадка была выполнена в штатном режиме, самолет осматривается техниками, перелет до Москвы будет выполнен альтернативны бортом, вылет которого запланирован в ближайшее время. "Пассажиры на данный момент находятся в терминале аэропорта, им предоставлены прохладительные напитки", — уточнили авиакомпании.
https://ria.ru/20250517/tramp-2017519842.html
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происшествия, москва, горно-алтайск, новосибирск, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, толмачево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Горно-Алтайск, Новосибирск, S7 Airlines, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Толмачево (аэропорт)
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Новосибирске

Самолет S7 из Горно-Алтайска сел в Новосибирске из-за проблем с двигателем

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), летевший из Горно-Алтайска в Москву, сел в Новосибирске из-за технической неисправности, связанной с работой одного из двигателей, сообщил авиаперевозчик РИА Новости.
Ранее в субботу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет S7, следовавший в субботу из Горно-Алтайска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске "по технической причине".
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"При выполнении рейса S7 2630 по маршруту Горно-Алтайск — Домодедово командиром воздушного судна была выявлена техническая неисправность, связанная с работой одного из двигателей. Для обеспечения безопасности полета было принято решение об осуществлении посадки в аэропорту Толмачево", — сообщили в авиакомпании.
Отмечается, что посадка была выполнена в штатном режиме, самолет осматривается техниками, перелет до Москвы будет выполнен альтернативны бортом, вылет которого запланирован в ближайшее время.
"Пассажиры на данный момент находятся в терминале аэропорта, им предоставлены прохладительные напитки", — уточнили авиакомпании.
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ПроисшествияМоскваГорно-АлтайскНовосибирскS7 AirlinesЗападно-Сибирская транспортная прокуратураТолмачево (аэропорт)
 
 
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