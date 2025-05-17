https://ria.ru/20250517/gorno-altajsk-2017532018.html

В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Москву

В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Москву - РИА Новости, 17.05.2025

В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Москву

Самолёт Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), следовавший в субботу из Горно-Алтайска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске по технической... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T08:20:00+03:00

2025-05-17T08:20:00+03:00

2025-05-17T08:26:00+03:00

происшествия

космос - риа наука

горно-алтайск

москва

новосибирск

s7 airlines

западно-сибирская транспортная прокуратура

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584534261_0:44:3072:1771_1920x0_80_0_0_f249f5407e5c070c4f2e7a832c8594f6.jpg

НОВОСИБИРСК, 17 мая - РИА Новости. Самолёт Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), следовавший в субботу из Горно-Алтайска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске по технической причине, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 10.00 (06.00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск – Москва (Домодедово) воздушное судно Airbus A-320 авиакомпании "Сибирь" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А.И. Покрышкина (Новосибирск), - говорится в сообщении. На борту находились свыше 150 пассажиров. В настоящее время самолет отстранен от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт. "Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, взято на контроль соблюдение прав пассажиров", - отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20250514/manturov-2017002437.html

горно-алтайск

москва

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, космос - риа наука, горно-алтайск, москва, новосибирск, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, домодедово (аэропорт)