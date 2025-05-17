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В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Москву
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Москву - РИА Новости, 17.05.2025
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Москву
Самолёт Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), следовавший в субботу из Горно-Алтайска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске по технической... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:20:00+03:00
2025-05-17T08:20:00+03:00
2025-05-17T08:26:00+03:00
происшествия
космос - риа наука
горно-алтайск
москва
новосибирск
s7 airlines
западно-сибирская транспортная прокуратура
домодедово (аэропорт)
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НОВОСИБИРСК, 17 мая - РИА Новости. Самолёт Airbus A-320 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), следовавший в субботу из Горно-Алтайска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске по технической причине, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 10.00 (06.00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск – Москва (Домодедово) воздушное судно Airbus A-320 авиакомпании "Сибирь" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А.И. Покрышкина (Новосибирск), - говорится в сообщении. На борту находились свыше 150 пассажиров. В настоящее время самолет отстранен от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт. "Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, взято на контроль соблюдение прав пассажиров", - отметили в надзорном ведомстве.
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происшествия, космос - риа наука, горно-алтайск, москва, новосибирск, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Космос - РИА Наука, Горно-Алтайск, Москва, Новосибирск, S7 Airlines, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Домодедово (аэропорт)
В Новосибирске вынужденно сел самолет, летевший в Москву
Самолет, следовавший из Горно-Алтайска в Москву, вынужденно сел в Новосибирске