Как живут дочь и внучки Горбачева
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДочь бывшего президента СССР Михаила Горбачева Ирина Вирганская с дочерьми Настей и Ксенией
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. О первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, как о политике, всегда высказывались довольно неоднозначно. Часто можно встретить обвинения в том, что именно он чуть ли не единолично развалил Советский Союз. Тем не менее никто не может отрицать, что он был прекрасным семьянином.
В браке со своей женой Раисой Горбачевой политик прожил 46 лет. Михаил Сергеевич женился на своей избраннице в 1953 году, будучи студентом, и был очень привязан к своей супруге на протяжении всей совместной жизни.
Как сейчас живут потомки Горбачева — далее в материале РИА Новости.
Страшная трагедия сразу после свадьбы
Михаил Сергеевич познакомился со своей будущей супругой осенью 1951 года на танцевальном вечере в студенческом клубе МГУ на Стромынке. В то время они вместе учились в самом престижном ВУЗе страны. Только на разных факультетах.
Горбачеву пришлось добиваться Раису, которая в то время встречалась с другим, но со временем "крепость пала" и молодые люди сыграли свадьбу 25 сентября 1953 года на родном для Михаила Сергеевича Ставрополье.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены
Денег катастрофически не хватало, даже кольцами в загсе они не обменялись, Михаил подарил ей кольцо спустя годы.
Жизнь молодых омрачила трагедия. Почти сразу после свадьбы Раиса потеряла ребенка, которого уже хотели назвать Сергеем.
Чтобы залечить душевные раны и поправить здоровье девушки, пара решила уехать к теплому южному солнцу родного для Горбачева Ставрополья. Климат пошел на пользу. Через два года на свет появилась дочь Ирина.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкСупруга генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева на открытии выставки "Классическое искусство Индии с 3000 года до н.э." в Москве
Супруга генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева на открытии выставки "Классическое искусство Индии с 3000 года до н.э." в Москве
Две внучки и развод дочери
С ранних лет родители растили ребенка, окружив ее любовью и заботой. Единственный ребенок четы Горбачевых хорошо училась в обычной школе и закончила ее с золотой медалью.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкИрина Вирганская - дочь первого президента СССР Михаила Горбачева
Ирина Вирганская - дочь первого президента СССР Михаила Горбачева
Девушка хотела пойти по стопам матери и поступить на философский факультет МГУ. Однако родители не стали отпускать её в столицу — пришлось поступать в Ставропольский медицинский институт.
В 1978 году, будучи студенткой, Ирина выходит замуж за своего однокурсника Анатолия Вирганского.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДочь генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Горбачева Ирина с супругом Анатолием и дочерью Ксенией во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
Дочь генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Горбачева Ирина с супругом Анатолием и дочерью Ксенией во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
А в ноябре Михаила Горбачева назначили секретарем ЦК КПСС. И вся семья перебралась в Москву. Доучивались Вирганские во Втором медицинском институте имени Н. Пирогова. В январе 1980-го родилась Ксюша, а в марте 1987-го появилась на свет вторая девочка — Анастасия.
В феврале 1994 года супруги официально расстались. Девочки с отцом отношения не поддерживают.
© РИА Новости / Александра Майданюк | Перейти в медиабанкВнучка Михаила Горбачева Анастасия Вирганская на вечеринке BOSS Black
Внучка Михаила Горбачева Анастасия Вирганская на вечеринке BOSS Black
Колесила по миру — Европа, Штаты, дом в Германии
Хотя единственная дочь Горбачева и получила профессию медика, но почти всю жизнь работала с отцом, занималась делами в его "Горбачёв-Фонде". С середины 90-х Ирина колесила по миру — Европа, Штаты по делам фонда.
Еще восемнадцать лет назад в Баварии Михаил Сергеевич открыл отделение своего именного фонда. И в Германии Ирина Горбачева нашла свой дом. В 2006-м, в 49 лет, вышла за бизнесмена Андрея Трухачёва, обретя свое личное счастье.
У пары семейный бизнес, винный магазинчик с коллекционным вином в престижном немецком районе Шарлоттенбург. Который далеко не единственный источник дохода. Андрей Трухачёв — миллионер, вхожий в лучшие дома Европы, а его холдинг оказывает таможенные, складские, экспедиторские услуги и занимается дистрибьюторской деятельностью.
Со временем он пристроил к делу и двух дочек жены, внучек Михаила Сергеевича.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкЭкс-президент Миахаил Горбачев с внучкой Ксенией
Экс-президент Миахаил Горбачев с внучкой Ксенией
Рок в поддержку Украины и водка Zelensky
В нулевые внучки президента СССР часто попадали в объективы журналистов, ведя себя как светские львицы, не покидали гламурных хроник глянцевых журналов.
Ксении Горбачёвой активно тусовалась в музыкальных кругах и была замужем трижды. После очередного развода она взяла фамилию деда потому, что редко общается с родным отцом.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВнучка Михаила Горбачева Ксения Пырченко (Вирганская) в московском Гостином дворе
Внучка Михаила Горбачева Ксения Пырченко (Вирганская) в московском Гостином дворе
Анастасию Вирганскую знали, как большую модницу и журналистку. Она даже признавалась самой завидной невестой страны.
Внучки окончательно переехали в Берлин в нулевых-десятых годах, и на Родину возвращаться, похоже, совсем не собираются.
Сейчас Ксения Горбачёва активно развивает винотеку в Берлине. Изначально бизнес учредил ее отчим Андрей Трухачёв.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВнучка М.С.Горбачева Анастасия Вирганская с супругом
Внучка М.С.Горбачева Анастасия Вирганская с супругом
После начала СВО магазин Ксении Горбачёвой не просто отметился, запустил распродажу водки с жовто-блакитной этикеткой под названием Zelensky — из подписи к публикации можно понять, что вырученные деньги хотели передать Украине.
Анастасия Вирганская, младшая внучка Горбачёва, числится управляющим директором двух структур отчима, связанных с грузоперевозками. Её муж Дмитрий Зангиев играет в музыкальной группе, которая недавно записала трек для международного хард-рок-сборника под названием Stop war in Ukraine — все собранные со слушателей средства идут на Украину.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВнучка экс-президента СССР Михаила Горбачева Ксения и его дочь Ирина Вирганская с супругом (справа налево) на открытии выставки "Михаил Горбачев. Perestroika
Внучка экс-президента СССР Михаила Горбачева Ксения и его дочь Ирина Вирганская с супругом (справа налево) на открытии выставки "Михаил Горбачев. Perestroika
Еще в нулевых семья Горбачёва купила за 7 млн евро недвижимость в немецкой Баварии, исторический, построенный в начале прошлого века замок Хубертуса. Это шикарное поместье площадью 570 квадратов на берегу горного озера Тегернзе, вокруг Альпы.
Похоже, что перестройка все же удалась, по крайней мере в отдельно взятой семье Горбачевых.