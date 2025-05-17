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Как живут дочь и внучки Горбачева - РИА Новости, 17.05.2025
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https://ria.ru/20250517/gorbachev-2017391136.html
Как живут дочь и внучки Горбачева
Как живут дочь и внучки Горбачева - РИА Новости, 17.05.2025
Как живут дочь и внучки Горбачева
О первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, как о политике, всегда высказывались довольно неоднозначно. Часто можно встретить обвинения в том, что... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:00:00+03:00
2025-05-17T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. О первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, как о политике, всегда высказывались довольно неоднозначно. Часто можно встретить обвинения в том, что именно он чуть ли не единолично развалил Советский Союз. Тем не менее никто не может отрицать, что он был прекрасным семьянином.В браке со своей женой Раисой Горбачевой политик прожил 46 лет. Михаил Сергеевич женился на своей избраннице в 1953 году, будучи студентом, и был очень привязан к своей супруге на протяжении всей совместной жизни.Как сейчас живут потомки Горбачева — далее в материале РИА Новости.Страшная трагедия сразу после свадьбыМихаил Сергеевич познакомился со своей будущей супругой осенью 1951 года на танцевальном вечере в студенческом клубе МГУ на Стромынке. В то время они вместе учились в самом престижном ВУЗе страны. Только на разных факультетах.Горбачеву пришлось добиваться Раису, которая в то время встречалась с другим, но со временем "крепость пала" и молодые люди сыграли свадьбу 25 сентября 1953 года на родном для Михаила Сергеевича Ставрополье.Денег катастрофически не хватало, даже кольцами в загсе они не обменялись, Михаил подарил ей кольцо спустя годы.Жизнь молодых омрачила трагедия. Почти сразу после свадьбы Раиса потеряла ребенка, которого уже хотели назвать Сергеем.Чтобы залечить душевные раны и поправить здоровье девушки, пара решила уехать к теплому южному солнцу родного для Горбачева Ставрополья. Климат пошел на пользу. Через два года на свет появилась дочь Ирина.Две внучки и развод дочериС ранних лет родители растили ребенка, окружив ее любовью и заботой. Единственный ребенок четы Горбачевых хорошо училась в обычной школе и закончила ее с золотой медалью.Девушка хотела пойти по стопам матери и поступить на философский факультет МГУ. Однако родители не стали отпускать её в столицу — пришлось поступать в Ставропольский медицинский институт.В 1978 году, будучи студенткой, Ирина выходит замуж за своего однокурсника Анатолия Вирганского.А в ноябре Михаила Горбачева назначили секретарем ЦК КПСС. И вся семья перебралась в Москву. Доучивались Вирганские во Втором медицинском институте имени Н. Пирогова. В январе 1980-го родилась Ксюша, а в марте 1987-го появилась на свет вторая девочка — Анастасия.В феврале 1994 года супруги официально расстались. Девочки с отцом отношения не поддерживают.Колесила по миру — Европа, Штаты, дом в ГерманииХотя единственная дочь Горбачева и получила профессию медика, но почти всю жизнь работала с отцом, занималась делами в его "Горбачёв-Фонде". С середины 90-х Ирина колесила по миру — Европа, Штаты по делам фонда.Еще восемнадцать лет назад в Баварии Михаил Сергеевич открыл отделение своего именного фонда. И в Германии Ирина Горбачева нашла свой дом. В 2006-м, в 49 лет, вышла за бизнесмена Андрея Трухачёва, обретя свое личное счастье.У пары семейный бизнес, винный магазинчик с коллекционным вином в престижном немецком районе Шарлоттенбург. Который далеко не единственный источник дохода. Андрей Трухачёв — миллионер, вхожий в лучшие дома Европы, а его холдинг оказывает таможенные, складские, экспедиторские услуги и занимается дистрибьюторской деятельностью.Со временем он пристроил к делу и двух дочек жены, внучек Михаила Сергеевича.Рок в поддержку Украины и водка ZelenskyВ нулевые внучки президента СССР часто попадали в объективы журналистов, ведя себя как светские львицы, не покидали гламурных хроник глянцевых журналов.Ксении Горбачёвой активно тусовалась в музыкальных кругах и была замужем трижды. После очередного развода она взяла фамилию деда потому, что редко общается с родным отцом.Анастасию Вирганскую знали, как большую модницу и журналистку. Она даже признавалась самой завидной невестой страны.Внучки окончательно переехали в Берлин в нулевых-десятых годах, и на Родину возвращаться, похоже, совсем не собираются.Сейчас Ксения Горбачёва активно развивает винотеку в Берлине. Изначально бизнес учредил ее отчим Андрей Трухачёв.После начала СВО магазин Ксении Горбачёвой не просто отметился, запустил распродажу водки с жовто-блакитной этикеткой под названием Zelensky — из подписи к публикации можно понять, что вырученные деньги хотели передать Украине.Анастасия Вирганская, младшая внучка Горбачёва, числится управляющим директором двух структур отчима, связанных с грузоперевозками. Её муж Дмитрий Зангиев играет в музыкальной группе, которая недавно записала трек для международного хард-рок-сборника под названием Stop war in Ukraine — все собранные со слушателей средства идут на Украину.Еще в нулевых семья Горбачёва купила за 7 млн евро недвижимость в немецкой Баварии, исторический, построенный в начале прошлого века замок Хубертуса. Это шикарное поместье площадью 570 квадратов на берегу горного озера Тегернзе, вокруг Альпы.Похоже, что перестройка все же удалась, по крайней мере в отдельно взятой семье Горбачевых.
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РИА Новости
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4.7
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общество, европа, украина, германия, михаил горбачев, кпсс, горбачев-фонд
Общество, Европа, Украина, Германия, Михаил Горбачев, КПСС, Горбачев-фонд

Как живут дочь и внучки Горбачева

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДочь бывшего президента СССР Михаила Горбачева Ирина Вирганская с дочерьми Настей и Ксенией
Дочь бывшего президента СССР Михаила Горбачева Ирина Вирганская с дочерьми Настей и Ксенией - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. О первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве, как о политике, всегда высказывались довольно неоднозначно. Часто можно встретить обвинения в том, что именно он чуть ли не единолично развалил Советский Союз. Тем не менее никто не может отрицать, что он был прекрасным семьянином.
В браке со своей женой Раисой Горбачевой политик прожил 46 лет. Михаил Сергеевич женился на своей избраннице в 1953 году, будучи студентом, и был очень привязан к своей супруге на протяжении всей совместной жизни.
Как сейчас живут потомки Горбачева — далее в материале РИА Новости.

Страшная трагедия сразу после свадьбы

Михаил Сергеевич познакомился со своей будущей супругой осенью 1951 года на танцевальном вечере в студенческом клубе МГУ на Стромынке. В то время они вместе учились в самом престижном ВУЗе страны. Только на разных факультетах.
Горбачеву пришлось добиваться Раису, которая в то время встречалась с другим, но со временем "крепость пала" и молодые люди сыграли свадьбу 25 сентября 1953 года на родном для Михаила Сергеевича Ставрополье.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой китайской стены
Денег катастрофически не хватало, даже кольцами в загсе они не обменялись, Михаил подарил ей кольцо спустя годы.
Жизнь молодых омрачила трагедия. Почти сразу после свадьбы Раиса потеряла ребенка, которого уже хотели назвать Сергеем.
Чтобы залечить душевные раны и поправить здоровье девушки, пара решила уехать к теплому южному солнцу родного для Горбачева Ставрополья. Климат пошел на пользу. Через два года на свет появилась дочь Ирина.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкСупруга генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева на открытии выставки "Классическое искусство Индии с 3000 года до н.э." в Москве
Супруга генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева на открытии выставки Классическое искусство Индии с 3000 года до н.э. в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Супруга генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева на открытии выставки "Классическое искусство Индии с 3000 года до н.э." в Москве

Две внучки и развод дочери

С ранних лет родители растили ребенка, окружив ее любовью и заботой. Единственный ребенок четы Горбачевых хорошо училась в обычной школе и закончила ее с золотой медалью.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкИрина Вирганская - дочь первого президента СССР Михаила Горбачева
Ирина Вирганская - дочь первого президента СССР Михаила Горбачева - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Ирина Вирганская - дочь первого президента СССР Михаила Горбачева
Девушка хотела пойти по стопам матери и поступить на философский факультет МГУ. Однако родители не стали отпускать её в столицу — пришлось поступать в Ставропольский медицинский институт.
В 1978 году, будучи студенткой, Ирина выходит замуж за своего однокурсника Анатолия Вирганского.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДочь генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Горбачева Ирина с супругом Анатолием и дочерью Ксенией во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
Дочь генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Горбачева Ирина с супругом Анатолием и дочерью Ксенией во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дочь генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Горбачева Ирина с супругом Анатолием и дочерью Ксенией во время первомайской демонстрации на Красной площади в Москве
А в ноябре Михаила Горбачева назначили секретарем ЦК КПСС. И вся семья перебралась в Москву. Доучивались Вирганские во Втором медицинском институте имени Н. Пирогова. В январе 1980-го родилась Ксюша, а в марте 1987-го появилась на свет вторая девочка — Анастасия.
В феврале 1994 года супруги официально расстались. Девочки с отцом отношения не поддерживают.
© РИА Новости / Александра Майданюк | Перейти в медиабанкВнучка Михаила Горбачева Анастасия Вирганская на вечеринке BOSS Black
Внучка Михаила Горбачева Анастасия Вирганская на вечеринке BOSS Black - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Александра Майданюк
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Внучка Михаила Горбачева Анастасия Вирганская на вечеринке BOSS Black

Колесила по миру — Европа, Штаты, дом в Германии

Хотя единственная дочь Горбачева и получила профессию медика, но почти всю жизнь работала с отцом, занималась делами в его "Горбачёв-Фонде". С середины 90-х Ирина колесила по миру — Европа, Штаты по делам фонда.
Еще восемнадцать лет назад в Баварии Михаил Сергеевич открыл отделение своего именного фонда. И в Германии Ирина Горбачева нашла свой дом. В 2006-м, в 49 лет, вышла за бизнесмена Андрея Трухачёва, обретя свое личное счастье.
У пары семейный бизнес, винный магазинчик с коллекционным вином в престижном немецком районе Шарлоттенбург. Который далеко не единственный источник дохода. Андрей Трухачёв — миллионер, вхожий в лучшие дома Европы, а его холдинг оказывает таможенные, складские, экспедиторские услуги и занимается дистрибьюторской деятельностью.
Со временем он пристроил к делу и двух дочек жены, внучек Михаила Сергеевича.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкЭкс-президент Миахаил Горбачев с внучкой Ксенией
Экс-президент Миахаил Горбачев с внучкой Ксенией - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Экс-президент Миахаил Горбачев с внучкой Ксенией

Рок в поддержку Украины и водка Zelensky

В нулевые внучки президента СССР часто попадали в объективы журналистов, ведя себя как светские львицы, не покидали гламурных хроник глянцевых журналов.
Ксении Горбачёвой активно тусовалась в музыкальных кругах и была замужем трижды. После очередного развода она взяла фамилию деда потому, что редко общается с родным отцом.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВнучка Михаила Горбачева Ксения Пырченко (Вирганская) в московском Гостином дворе
Внучка Михаила Горбачева Ксения Пырченко (Вирганская) в московском Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Внучка Михаила Горбачева Ксения Пырченко (Вирганская) в московском Гостином дворе
Анастасию Вирганскую знали, как большую модницу и журналистку. Она даже признавалась самой завидной невестой страны.
Внучки окончательно переехали в Берлин в нулевых-десятых годах, и на Родину возвращаться, похоже, совсем не собираются.
Сейчас Ксения Горбачёва активно развивает винотеку в Берлине. Изначально бизнес учредил ее отчим Андрей Трухачёв.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВнучка М.С.Горбачева Анастасия Вирганская с супругом
Внучка М.С.Горбачева Анастасия Вирганская с супругом - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Внучка М.С.Горбачева Анастасия Вирганская с супругом
После начала СВО магазин Ксении Горбачёвой не просто отметился, запустил распродажу водки с жовто-блакитной этикеткой под названием Zelensky — из подписи к публикации можно понять, что вырученные деньги хотели передать Украине.
Анастасия Вирганская, младшая внучка Горбачёва, числится управляющим директором двух структур отчима, связанных с грузоперевозками. Её муж Дмитрий Зангиев играет в музыкальной группе, которая недавно записала трек для международного хард-рок-сборника под названием Stop war in Ukraine — все собранные со слушателей средства идут на Украину.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкВнучка экс-президента СССР Михаила Горбачева Ксения и его дочь Ирина Вирганская с супругом (справа налево) на открытии выставки "Михаил Горбачев. Perestroika
Внучка экс-президента СССР Михаила Горбачева Ксения и его дочь Ирина Вирганская с супругом (справа налево) на открытии выставки Михаил Горбачев. Perestroika - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Внучка экс-президента СССР Михаила Горбачева Ксения и его дочь Ирина Вирганская с супругом (справа налево) на открытии выставки "Михаил Горбачев. Perestroika
Еще в нулевых семья Горбачёва купила за 7 млн евро недвижимость в немецкой Баварии, исторический, построенный в начале прошлого века замок Хубертуса. Это шикарное поместье площадью 570 квадратов на берегу горного озера Тегернзе, вокруг Альпы.
Похоже, что перестройка все же удалась, по крайней мере в отдельно взятой семье Горбачевых.
 
ОбществоЕвропаУкраинаГерманияМихаил ГорбачевКПССГорбачев-фонд
 
 
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