https://ria.ru/20250517/gazoprovod-2017585567.html
Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск
Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск - РИА Новости, 17.05.2025
Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск
Президент Владимир Путин поставил задачу завершить строительство газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:29:00+03:00
2025-05-17T17:29:00+03:00
2025-05-17T19:37:00+03:00
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леонид михельсон
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу завершить строительство газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года, сообщили на сайте Кремля.Глава государства утвердил список поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск в конце марта."Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск", — говорится в документе.Доклад по этому вопросу следует сделать до 1 июля, далее — один раз в год.В марте прошлого года директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов сообщил о начале строительства газопровода.По данным главы "Новатэка" Леонида Михельсона, его протяженность составит около 1300 километров, а мощность — 40 миллиардов кубометров в год. В конце 2024-го строительство объекта передали "Газпрому".
https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Газпром, Владимир Путин, Экономика, Мурманск, Волхов, Мурманская область, Леонид Михельсон, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Новатэк
Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск
Путин поручил завершить строительство газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года