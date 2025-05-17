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Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск - РИА Новости, 17.05.2025
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17:29 17.05.2025 (обновлено: 19:37 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/gazoprovod-2017585567.html
Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск
Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск - РИА Новости, 17.05.2025
Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск
Президент Владимир Путин поставил задачу завершить строительство газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 17.05.2025
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газпром
владимир путин
экономика
мурманск
волхов
мурманская область
леонид михельсон
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу завершить строительство газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года, сообщили на сайте Кремля.Глава государства утвердил список поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск в конце марта."Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск", — говорится в документе.Доклад по этому вопросу следует сделать до 1 июля, далее — один раз в год.В марте прошлого года директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов сообщил о начале строительства газопровода.По данным главы "Новатэка" Леонида Михельсона, его протяженность составит около 1300 километров, а мощность — 40 миллиардов кубометров в год. В конце 2024-го строительство объекта передали "Газпрому".
https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html
мурманск
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газпром, владимир путин, экономика, мурманск, волхов, мурманская область, леонид михельсон, министерство энергетики рф (минэнерго россии), новатэк
Газпром, Владимир Путин, Экономика, Мурманск, Волхов, Мурманская область, Леонид Михельсон, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Новатэк
Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск

Путин поручил завершить строительство газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу завершить строительство газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года, сообщили на сайте Кремля.
Глава государства утвердил список поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск в конце марта.
"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск", — говорится в документе.
Доклад по этому вопросу следует сделать до 1 июля, далее — один раз в год.
В марте прошлого года директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов сообщил о начале строительства газопровода.
По данным главы "Новатэка" Леонида Михельсона, его протяженность составит около 1300 километров, а мощность — 40 миллиардов кубометров в год. В конце 2024-го строительство объекта передали "Газпрому".
Арктика - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
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5 апреля, 04:21
 
ГазпромВладимир ПутинЭкономикаМурманскВолховМурманская областьЛеонид МихельсонМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Новатэк
 
 
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