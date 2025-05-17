https://ria.ru/20250517/gazoprovod-2017585567.html

Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск

Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск - РИА Новости, 17.05.2025

Путин дал поручения по срокам строительства газопровода Волхов — Мурманск

Президент Владимир Путин поставил задачу завершить строительство газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:29:00+03:00

2025-05-17T17:29:00+03:00

2025-05-17T19:37:00+03:00

газпром

владимир путин

экономика

мурманск

волхов

мурманская область

леонид михельсон

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин поставил задачу завершить строительство газопровода Волхов — Мурманск до 2030 года, сообщили на сайте Кремля.Глава государства утвердил список поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск в конце марта."Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Волхов — Мурманск", — говорится в документе.Доклад по этому вопросу следует сделать до 1 июля, далее — один раз в год.В марте прошлого года директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго Артем Верхов сообщил о начале строительства газопровода.По данным главы "Новатэка" Леонида Михельсона, его протяженность составит около 1300 километров, а мощность — 40 миллиардов кубометров в год. В конце 2024-го строительство объекта передали "Газпрому".

https://ria.ru/20250405/zapasy-2009470835.html

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волхов

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

газпром, владимир путин, экономика, мурманск, волхов, мурманская область, леонид михельсон, министерство энергетики рф (минэнерго россии), новатэк