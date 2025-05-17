Рейтинг@Mail.ru
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 17.05.2025 (обновлено: 17:40 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/gazoprovod-2017583539.html
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года - РИА Новости, 17.05.2025
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов -... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:10:00+03:00
2025-05-17T17:40:00+03:00
газпром
владимир путин
экономика
мурманск
волхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск".Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск". Доклад - до 1 июля 2025 года, далее - один раз в год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250509/gazprom-2015897687.html
мурманск
волхов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, владимир путин, экономика, мурманск, волхов
Газпром, Владимир Путин, Экономика, Мурманск, Волхов
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года

Путин поручил ввести в эксплуатацию газопровод "Волхов — Мурманск" до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск".
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск". Доклад - до 1 июля 2025 года, далее - один раз в год", - говорится в сообщении.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
"Газпром" мог бы предоставить Nord Stream 2 AG помощь, считает эксперт
9 мая, 03:08
 
ГазпромВладимир ПутинЭкономикаМурманскВолхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала