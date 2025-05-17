https://ria.ru/20250517/gazoprovod-2017583539.html
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года - РИА Новости, 17.05.2025
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов -... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:10:00+03:00
2025-05-17T17:10:00+03:00
2025-05-17T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Газпромом" обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск".Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Газпром", правительством Мурманской области и правительством Республики Карелия с учетом ранее данного поручения обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Волхов - Мурманск". Доклад - до 1 июля 2025 года, далее - один раз в год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250509/gazprom-2015897687.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, владимир путин, экономика, мурманск, волхов
Газпром, Владимир Путин, Экономика, Мурманск, Волхов
Газопровод "Волхов — Мурманск" введут в эксплуатацию до 2030 года
Путин поручил ввести в эксплуатацию газопровод "Волхов — Мурманск" до 2030 года