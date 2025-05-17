https://ria.ru/20250517/gaza-2017632315.html

В секторе Газы сообщили о тысячах людей, вынужденных покинуть свои дома

В секторе Газы сообщили о тысячах людей, вынужденных покинуть свои дома - РИА Новости, 17.05.2025

В секторе Газы сообщили о тысячах людей, вынужденных покинуть свои дома

Израиль за последние двое суток вынудил более 300 тысяч человек на севере сектора Газа покинуть свои дома и временные убежища, в результате израильских ударов... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T23:49:00+03:00

2025-05-17T23:49:00+03:00

2025-05-17T23:49:00+03:00

в мире

израиль

северная газа

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Израиль за последние двое суток вынудил более 300 тысяч человек на севере сектора Газа покинуть свои дома и временные убежища, в результате израильских ударов разрушено более 1 тысячи единиц жилья, сообщила в субботу пресс-служба правительства сектора Газа. "За последние 48 часов в одной только провинции Северная Газа убито более 200 человек… Полностью или частично разрушено более 1000 единиц жилья, принудительно перемещены более 300 тысяч граждан", - говорится в заявлении. По данным властей полуэксклава, беженцы вынуждены двигаться в сторону города Газа, где полностью отсутствует необходимая инфраструктура для их размещения. Согласно заявлению, на севере Газы израильские военные "наносят прямые удары по всему, что движется", включая бригады спасателей. В результате ударов беспилотников сожжены сотни предназначенных для беженцев палаток в лагере Джебалия, городе Бейт-Лахия и ряде других населенных пунктов на севере сектора Газа. Ранее в субботу минздрав полуэксклава сообщил о гибели более 150 человек и ранении более 450 в результате израильских ударов за минувшие сутки. Согласно статистике минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3 тысяч человек, пострадали более 8,6 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250516/gaza-2017408609.html

https://ria.ru/20250517/gaza-2017569657.html

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в мире, израиль, северная газа, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году