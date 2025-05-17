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В секторе Газы сообщили о тысячах людей, вынужденных покинуть свои дома - РИА Новости, 17.05.2025
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23:49 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/gaza-2017632315.html
В секторе Газы сообщили о тысячах людей, вынужденных покинуть свои дома
В секторе Газы сообщили о тысячах людей, вынужденных покинуть свои дома - РИА Новости, 17.05.2025
В секторе Газы сообщили о тысячах людей, вынужденных покинуть свои дома
Израиль за последние двое суток вынудил более 300 тысяч человек на севере сектора Газа покинуть свои дома и временные убежища, в результате израильских ударов... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T23:49:00+03:00
2025-05-17T23:49:00+03:00
в мире
израиль
северная газа
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Израиль за последние двое суток вынудил более 300 тысяч человек на севере сектора Газа покинуть свои дома и временные убежища, в результате израильских ударов разрушено более 1 тысячи единиц жилья, сообщила в субботу пресс-служба правительства сектора Газа. "За последние 48 часов в одной только провинции Северная Газа убито более 200 человек… Полностью или частично разрушено более 1000 единиц жилья, принудительно перемещены более 300 тысяч граждан", - говорится в заявлении. По данным властей полуэксклава, беженцы вынуждены двигаться в сторону города Газа, где полностью отсутствует необходимая инфраструктура для их размещения. Согласно заявлению, на севере Газы израильские военные "наносят прямые удары по всему, что движется", включая бригады спасателей. В результате ударов беспилотников сожжены сотни предназначенных для беженцев палаток в лагере Джебалия, городе Бейт-Лахия и ряде других населенных пунктов на севере сектора Газа. Ранее в субботу минздрав полуэксклава сообщил о гибели более 150 человек и ранении более 450 в результате израильских ударов за минувшие сутки. Согласно статистике минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3 тысяч человек, пострадали более 8,6 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250516/gaza-2017408609.html
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в мире, израиль, северная газа, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Северная Газа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В секторе Газы сообщили о тысячах людей, вынужденных покинуть свои дома

Правительство Газы: Израиль вынудил более 300 тысяч человек покинуть свои дома

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Израиль за последние двое суток вынудил более 300 тысяч человек на севере сектора Газа покинуть свои дома и временные убежища, в результате израильских ударов разрушено более 1 тысячи единиц жилья, сообщила в субботу пресс-служба правительства сектора Газа.
"За последние 48 часов в одной только провинции Северная Газа убито более 200 человек… Полностью или частично разрушено более 1000 единиц жилья, принудительно перемещены более 300 тысяч граждан", - говорится в заявлении.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
При израильских ударах по сектору Газа погибли более ста человек за сутки
16 мая, 16:11
По данным властей полуэксклава, беженцы вынуждены двигаться в сторону города Газа, где полностью отсутствует необходимая инфраструктура для их размещения.
Согласно заявлению, на севере Газы израильские военные "наносят прямые удары по всему, что движется", включая бригады спасателей. В результате ударов беспилотников сожжены сотни предназначенных для беженцев палаток в лагере Джебалия, городе Бейт-Лахия и ряде других населенных пунктов на севере сектора Газа.
Ранее в субботу минздрав полуэксклава сообщил о гибели более 150 человек и ранении более 450 в результате израильских ударов за минувшие сутки. Согласно статистике минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3 тысяч человек, пострадали более 8,6 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Более 150 человек погибли при ударах Израиля по Газе
Вчера, 15:32
 
В миреИзраильСеверная ГазаБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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