В секторе Газы сообщили о тысячах людей, вынужденных покинуть свои дома
Правительство Газы: Израиль вынудил более 300 тысяч человек покинуть свои дома
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Израиль за последние двое суток вынудил более 300 тысяч человек на севере сектора Газа покинуть свои дома и временные убежища, в результате израильских ударов разрушено более 1 тысячи единиц жилья, сообщила в субботу пресс-служба правительства сектора Газа.
"За последние 48 часов в одной только провинции Северная Газа убито более 200 человек… Полностью или частично разрушено более 1000 единиц жилья, принудительно перемещены более 300 тысяч граждан", - говорится в заявлении.
По данным властей полуэксклава, беженцы вынуждены двигаться в сторону города Газа, где полностью отсутствует необходимая инфраструктура для их размещения.
Согласно заявлению, на севере Газы израильские военные "наносят прямые удары по всему, что движется", включая бригады спасателей. В результате ударов беспилотников сожжены сотни предназначенных для беженцев палаток в лагере Джебалия, городе Бейт-Лахия и ряде других населенных пунктов на севере сектора Газа.
Ранее в субботу минздрав полуэксклава сообщил о гибели более 150 человек и ранении более 450 в результате израильских ударов за минувшие сутки. Согласно статистике минздрава, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3 тысяч человек, пострадали более 8,6 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.