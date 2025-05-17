https://ria.ru/20250517/filippiny-2017626457.html

Избирком Филиппин отметил рекордную явку на парламентских выборах

Избирком Филиппин отметил рекордную явку на парламентских выборах - РИА Новости, 17.05.2025

Избирком Филиппин отметил рекордную явку на парламентских выборах

Явка на промежуточных выборах в парламент Филиппин превысила 80%, что стало рекордным показателем для выборов в этот законодательный орган страны, сообщил... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T22:21:00+03:00

2025-05-17T22:21:00+03:00

2025-05-17T22:21:00+03:00

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филиппины

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фердинанд маркос

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Явка на промежуточных выборах в парламент Филиппин превысила 80%, что стало рекордным показателем для выборов в этот законодательный орган страны, сообщил филиппинский избирком на своей странице в соцсети X. "Общее число зарегистрированных избирателей превысило 69 миллионов человек, из них правом голоса воспользовались 57 миллионов человек, что равно 82,20%. Это самая высокая явка избирателей в истории промежуточных выборы в нашей стране", - написала избирательная комиссия Филиппин. Отмечается, что 17 мая были объявлены результаты выборов в Сенат (верхнюю палату). Наибольшее число голосов получил сенатор Бонг Го, помощник бывшего президента Родриго Дутерте, который находится под следствием Международного уголовного суда. Результаты выборов в Палату представителей (нижняя палата) ожидаются 19 мая. Промежуточные выборы на Филиппинах проводятся в середине срока полномочий президента и вице-президента, избираемых на шестилетний срок. В ходе голосования выбираются все 317 депутатов Палаты представителей, а также 12 из 24 членов Сената. Одновременно проходят местные выборы в органы исполнительной и законодательной власти на уровне провинций, городов и муниципалитетов. Эти выборы служат индикатором расстановки политических сил в стране и отражают настроения избирателей. На нынешних парламентских выборах основная борьба разворачивается между двумя крупными коалициями. С одной стороны выступает Альянс за новые Филиппины, который объединяет партии и политиков, поддерживающих действующего президента Фердинанда Маркоса-младшего. С другой стороны выступает оппозиционная коалиция DuterTen, в которую входят сторонники бывшего президента Родриго Дутерте, включая его дочь, действующего вице-президента страны Сару Дутерте.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2016090496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, филиппины, родриго дутерте, фердинанд маркос, международный уголовный суд