Рейтинг@Mail.ru
Избирком Филиппин отметил рекордную явку на парламентских выборах - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/filippiny-2017626457.html
Избирком Филиппин отметил рекордную явку на парламентских выборах
Избирком Филиппин отметил рекордную явку на парламентских выборах - РИА Новости, 17.05.2025
Избирком Филиппин отметил рекордную явку на парламентских выборах
Явка на промежуточных выборах в парламент Филиппин превысила 80%, что стало рекордным показателем для выборов в этот законодательный орган страны, сообщил... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:21:00+03:00
2025-05-17T22:21:00+03:00
в мире
филиппины
родриго дутерте
фердинанд маркос
международный уголовный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_8758f0dc9c2c4c5dc44eba7d302b606d.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Явка на промежуточных выборах в парламент Филиппин превысила 80%, что стало рекордным показателем для выборов в этот законодательный орган страны, сообщил филиппинский избирком на своей странице в соцсети X. "Общее число зарегистрированных избирателей превысило 69 миллионов человек, из них правом голоса воспользовались 57 миллионов человек, что равно 82,20%. Это самая высокая явка избирателей в истории промежуточных выборы в нашей стране", - написала избирательная комиссия Филиппин. Отмечается, что 17 мая были объявлены результаты выборов в Сенат (верхнюю палату). Наибольшее число голосов получил сенатор Бонг Го, помощник бывшего президента Родриго Дутерте, который находится под следствием Международного уголовного суда. Результаты выборов в Палату представителей (нижняя палата) ожидаются 19 мая. Промежуточные выборы на Филиппинах проводятся в середине срока полномочий президента и вице-президента, избираемых на шестилетний срок. В ходе голосования выбираются все 317 депутатов Палаты представителей, а также 12 из 24 членов Сената. Одновременно проходят местные выборы в органы исполнительной и законодательной власти на уровне провинций, городов и муниципалитетов. Эти выборы служат индикатором расстановки политических сил в стране и отражают настроения избирателей. На нынешних парламентских выборах основная борьба разворачивается между двумя крупными коалициями. С одной стороны выступает Альянс за новые Филиппины, который объединяет партии и политиков, поддерживающих действующего президента Фердинанда Маркоса-младшего. С другой стороны выступает оппозиционная коалиция DuterTen, в которую входят сторонники бывшего президента Родриго Дутерте, включая его дочь, действующего вице-президента страны Сару Дутерте.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016090496.html
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_173:0:1828:1241_1920x0_80_0_0_fad967462975b2b9567b0ae85f5b3ca3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, родриго дутерте, фердинанд маркос, международный уголовный суд
В мире, Филиппины, Родриго Дутерте, Фердинанд Маркос, Международный уголовный суд
Избирком Филиппин отметил рекордную явку на парламентских выборах

Избирком Филиппин: явка на промежуточных парламентских выборах превысила 80%

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Явка на промежуточных выборах в парламент Филиппин превысила 80%, что стало рекордным показателем для выборов в этот законодательный орган страны, сообщил филиппинский избирком на своей странице в соцсети X.
«
"Общее число зарегистрированных избирателей превысило 69 миллионов человек, из них правом голоса воспользовались 57 миллионов человек, что равно 82,20%. Это самая высокая явка избирателей в истории промежуточных выборы в нашей стране", - написала избирательная комиссия Филиппин.
Отмечается, что 17 мая были объявлены результаты выборов в Сенат (верхнюю палату). Наибольшее число голосов получил сенатор Бонг Го, помощник бывшего президента Родриго Дутерте, который находится под следствием Международного уголовного суда. Результаты выборов в Палату представителей (нижняя палата) ожидаются 19 мая.
Промежуточные выборы на Филиппинах проводятся в середине срока полномочий президента и вице-президента, избираемых на шестилетний срок. В ходе голосования выбираются все 317 депутатов Палаты представителей, а также 12 из 24 членов Сената. Одновременно проходят местные выборы в органы исполнительной и законодательной власти на уровне провинций, городов и муниципалитетов. Эти выборы служат индикатором расстановки политических сил в стране и отражают настроения избирателей.
На нынешних парламентских выборах основная борьба разворачивается между двумя крупными коалициями. С одной стороны выступает Альянс за новые Филиппины, который объединяет партии и политиков, поддерживающих действующего президента Фердинанда Маркоса-младшего. С другой стороны выступает оппозиционная коалиция DuterTen, в которую входят сторонники бывшего президента Родриго Дутерте, включая его дочь, действующего вице-президента страны Сару Дутерте.
Значок и георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В консульстве России на Филиппинах отметили 80-летие Победы
9 мая, 17:52
 
В миреФилиппиныРодриго ДутертеФердинанд МаркосМеждународный уголовный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала