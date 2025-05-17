Избирком Филиппин отметил рекордную явку на парламентских выборах
Избирком Филиппин: явка на промежуточных парламентских выборах превысила 80%
© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Явка на промежуточных выборах в парламент Филиппин превысила 80%, что стало рекордным показателем для выборов в этот законодательный орган страны, сообщил филиппинский избирком на своей странице в соцсети X.
«
"Общее число зарегистрированных избирателей превысило 69 миллионов человек, из них правом голоса воспользовались 57 миллионов человек, что равно 82,20%. Это самая высокая явка избирателей в истории промежуточных выборы в нашей стране", - написала избирательная комиссия Филиппин.
Отмечается, что 17 мая были объявлены результаты выборов в Сенат (верхнюю палату). Наибольшее число голосов получил сенатор Бонг Го, помощник бывшего президента Родриго Дутерте, который находится под следствием Международного уголовного суда. Результаты выборов в Палату представителей (нижняя палата) ожидаются 19 мая.
Промежуточные выборы на Филиппинах проводятся в середине срока полномочий президента и вице-президента, избираемых на шестилетний срок. В ходе голосования выбираются все 317 депутатов Палаты представителей, а также 12 из 24 членов Сената. Одновременно проходят местные выборы в органы исполнительной и законодательной власти на уровне провинций, городов и муниципалитетов. Эти выборы служат индикатором расстановки политических сил в стране и отражают настроения избирателей.
На нынешних парламентских выборах основная борьба разворачивается между двумя крупными коалициями. С одной стороны выступает Альянс за новые Филиппины, который объединяет партии и политиков, поддерживающих действующего президента Фердинанда Маркоса-младшего. С другой стороны выступает оппозиционная коалиция DuterTen, в которую входят сторонники бывшего президента Родриго Дутерте, включая его дочь, действующего вице-президента страны Сару Дутерте.