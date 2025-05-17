https://ria.ru/20250517/evropa-2017517208.html

СМИ: Европа расстроена тем, что Трамп не вводит новые санкции против России

СМИ: Европа расстроена тем, что Трамп не вводит новые санкции против России - РИА Новости, 17.05.2025

СМИ: Европа расстроена тем, что Трамп не вводит новые санкции против России

Европейские чиновники расстроены и озадачены тем, что президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против России, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T01:30:00+03:00

2025-05-17T01:30:00+03:00

2025-05-17T01:30:00+03:00

в мире

россия

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владимир мединский

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Европейские чиновники расстроены и озадачены тем, что президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Четвертого мая Трамп допустил подписание в будущем законопроекта о введении дополнительных санкций против России, заявив, что это будет зависеть от того, будет ли РФ двигаться в направлении мира в украинском конфликте. Восьмого мая Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине, отметив, что к этому можно прийти очень быстро, а в качестве меры контроля за соблюдением договоренности пригрозил санкциями. "Европейские официальные лица расстроены и озадачены явными постоянными изменениями курса Трампа.... Они надеялись, что события этой недели сделают для Трампа очевидным то,... что США должны строго ответить. Некоторые все еще верят, что американский президент будет придерживаться своих предыдущих угроз о введении так называемых вторичных санкций и банковских ограничений для Москвы", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017485643.html

https://ria.ru/20250516/davlenie-2017479363.html

https://ria.ru/20250516/es-2017311353.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир мединский, владимир путин, санкции в отношении россии