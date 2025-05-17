https://ria.ru/20250517/erevan-2017632565.html

В Ереване открылась выставка к 80-летию Победы

В Ереване открылась выставка к 80-летию Победы - РИА Новости, 17.05.2025

В Ереване открылась выставка к 80-летию Победы

Выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в армянской столице в музее одного из руководителей Армянской ССР, бывшего... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T23:50:00+03:00

2025-05-17T23:50:00+03:00

2025-05-17T23:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ереван

армения

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЕРЕВАН, 17 мая - РИА Новости. Выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась в армянской столице в музее одного из руководителей Армянской ССР, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Армении Карена Демирчяна (1932-1999) в рамках международного дня музеев, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Ереване. "В музее Карена Демирчяна открылась выставка "Героическая эпопея", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие дало старт акции "Ночь в музее", проводимой в связи с Международным днем музеев. В экспозиции представлены архивные документы и фотографии военных лет, письма-треугольники с фронта, оружие и личные вещи военных, предметы обмундирования", - говорится в сообщении. Часть экспонатов была предоставлена Домом Москвы в Ереване, в частности, фотовыставка "Война в истории моей страны", где представлен вклад армян в дело Победы, а также военно-историческим музеем "Мать Армения". Так, среди экспонатов - военная шинель командира 390-го стрелкового полка 89-й Таманской дивизии полковника Михаила Сируняна и военный китель командира 261-й стрелковой дивизии полковника Нерсеса Балояна, предоставленные их потомками. Приветствуя гостей, директор музея Карена Демирчяна Ваагн Мамян подчеркнул, что 80-летие Великой Победы все прогрессивное человечество празднует не только 9 мая, а в течение всего юбилейного года. "Уверен, представленная экспозиция позволит всем нам пережить героические эпизоды и страницы самоотверженной борьбы и доблестной победы всего советского народа. И ни для кого не секрет, что в достижение этой победы свою неоценимый вклад внесли и славные сыны армянского народа. И важность подобных выставок заключается в том, что они являются не только данью уважения подвигу фронтовиков, но и ответом на попытки исказить историческую правду", – сказал он. О недопустимости переписывания героической истории Великой Отечественной войны высказались также директор фонда Карена Демирчяна Тамара Сирунян и директор Дома Москвы в Ереване Айк Меликян. "Мы не имеем права забывать уроки прошлого. Победа в Великой Отечественной войне – это не только символ героизма и самоотверженности миллионов людей, но и глубокая рана, коснувшаяся почти каждой советской семьи. И наш долг – сохранять и передавать историческую правду следующим поколениям, чтобы подобные трагедии никогда не повторились", — подчеркнул Меликян. На церемонии открытия выставки "Героическая эпопея" присутствовали представители посольства РФ в Армении, общественных организаций и деятели культуры. Посетителям был представлен документальный фильм "Нельсон", повествующий о военном пути летчика, дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна.

https://ria.ru/20250516/erevan-2017508209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ереван, армения, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне