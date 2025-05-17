В Ереване прошел фестиваль русских народных танцев
Фестиваль русских народных танцев прошел в Ереване
В Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 фев - РИА Новости. Фестиваль русских народных танцев прошел в столице Армении, сообщили в пресс-службе "Дома Москвы" в Ереване.
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Художественный руководитель фестиваля Артур Закарян заявил, что это уже второе подобное мероприятие, проводимое в "Доме Москвы" в Ереване.
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"Я рад, что он становится доброй традицией. Думаю, радушный прием зрителей воодушевит нас продолжать организовывать фестивали, а детей - заниматься танцами. Мы стремимся создать атмосферу, в которой каждый участник - и взрослый, и ребенок - чувствует себя частью большого творческого процесса. Такие мероприятия важны не только для популяризации танцевального искусства, но и для укрепления дружбы между нашими народами", - сказал Закарян.
В пресс-службе уточнили, что, помимо русских народных танцев, на фестивале в качестве сюрприза для зрителей были представлены и армянские.
"Мы решили представить также несколько номеров с армянскими народными танцами, чтобы почтить культуру страны, где проходит фестиваль", - подчеркнул Закарян.
Подводя итоги фестиваля и вручая участникам сертификаты, директор "Дома Москвы" в Ереване Айк Меликян отметил, что всегда рад и готов поддерживать инициативы и коллективы, которые способствуют развитию диалога между русским и армянским народами, творческому воспитанию молодежи и раскрытию новых талантов.
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