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В Ереване прошел фестиваль русских народных танцев - РИА Новости, 17.05.2025
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23:11 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/erevan-2017629523.html
В Ереване прошел фестиваль русских народных танцев
В Ереване прошел фестиваль русских народных танцев - РИА Новости, 17.05.2025
В Ереване прошел фестиваль русских народных танцев
Фестиваль русских народных танцев прошел в столице Армении, сообщили в пресс-службе "Дома Москвы" в Ереване. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T23:11:00+03:00
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ЕРЕВАН, 17 фев - РИА Новости. Фестиваль русских народных танцев прошел в столице Армении, сообщили в пресс-службе "Дома Москвы" в Ереване. "Детско-юношеские коллективы Армении приняли участие в фестивале русских народных танцев, организованном правительством Москвы, департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московским домом соотечественника и "Домом Москвы" в Ереване", - говорится в сообщении пресс-службы. Художественный руководитель фестиваля Артур Закарян заявил, что это уже второе подобное мероприятие, проводимое в "Доме Москвы" в Ереване. "Я рад, что он становится доброй традицией. Думаю, радушный прием зрителей воодушевит нас продолжать организовывать фестивали, а детей - заниматься танцами. Мы стремимся создать атмосферу, в которой каждый участник - и взрослый, и ребенок - чувствует себя частью большого творческого процесса. Такие мероприятия важны не только для популяризации танцевального искусства, но и для укрепления дружбы между нашими народами", - сказал Закарян. В пресс-службе уточнили, что, помимо русских народных танцев, на фестивале в качестве сюрприза для зрителей были представлены и армянские. "Мы решили представить также несколько номеров с армянскими народными танцами, чтобы почтить культуру страны, где проходит фестиваль", - подчеркнул Закарян. Подводя итоги фестиваля и вручая участникам сертификаты, директор "Дома Москвы" в Ереване Айк Меликян отметил, что всегда рад и готов поддерживать инициативы и коллективы, которые способствуют развитию диалога между русским и армянским народами, творческому воспитанию молодежи и раскрытию новых талантов. На мероприятии присутствовали представители посольства РФ в Армении, общественных организаций и деятели культуры.
https://ria.ru/20250406/armeniya-2009687379.html
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армения, ереван, москва
Армения, Ереван, Москва
В Ереване прошел фестиваль русских народных танцев

Фестиваль русских народных танцев прошел в Ереване

© РИА Новости / Яков Берлинер | Перейти в медиабанкВ Ереване
В Ереване - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Яков Берлинер
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ЕРЕВАН, 17 фев - РИА Новости. Фестиваль русских народных танцев прошел в столице Армении, сообщили в пресс-службе "Дома Москвы" в Ереване.
«
"Детско-юношеские коллективы Армении приняли участие в фестивале русских народных танцев, организованном правительством Москвы, департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московским домом соотечественника и "Домом Москвы" в Ереване", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Художественный руководитель фестиваля Артур Закарян заявил, что это уже второе подобное мероприятие, проводимое в "Доме Москвы" в Ереване.
«
"Я рад, что он становится доброй традицией. Думаю, радушный прием зрителей воодушевит нас продолжать организовывать фестивали, а детей - заниматься танцами. Мы стремимся создать атмосферу, в которой каждый участник - и взрослый, и ребенок - чувствует себя частью большого творческого процесса. Такие мероприятия важны не только для популяризации танцевального искусства, но и для укрепления дружбы между нашими народами", - сказал Закарян.
В пресс-службе уточнили, что, помимо русских народных танцев, на фестивале в качестве сюрприза для зрителей были представлены и армянские.
"Мы решили представить также несколько номеров с армянскими народными танцами, чтобы почтить культуру страны, где проходит фестиваль", - подчеркнул Закарян.
Подводя итоги фестиваля и вручая участникам сертификаты, директор "Дома Москвы" в Ереване Айк Меликян отметил, что всегда рад и готов поддерживать инициативы и коллективы, которые способствуют развитию диалога между русским и армянским народами, творческому воспитанию молодежи и раскрытию новых талантов.
На мероприятии присутствовали представители посольства РФ в Армении, общественных организаций и деятели культуры.
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