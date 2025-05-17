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Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным - РИА Новости, 17.05.2025
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21:52 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/elektromobili-2017623363.html
Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным
Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным - РИА Новости, 17.05.2025
Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным
Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:52:00+03:00
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РИМ, 17 мая - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности. Выступая на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Мелони заявила, что автопром в Европе "был раздавлен чрезмерно идеологизированным подходом". "Я считаю, что продолжать концентрироваться только на переходе к электродвигателям, цепочки производства которых контролируются не Европой, а другими странами, контрпродуктивно", - подчеркнула Мелони.
https://ria.ru/20240903/meloni-1970110275.html
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европа, италия, германия, джорджа мелони, фридрих мерц
Европа, Италия, Германия, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц
Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным

Премьер Италии Мелони назвала переход на электрокары контрпродуктивным

© РИА Новости / Tesla Motors | Перейти в медиабанкЭлектрический грузовик с функциями автопилота Tesla Semi
Электрический грузовик с функциями автопилота Tesla Semi - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Tesla Motors
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Электрический грузовик с функциями автопилота Tesla Semi. Архивное фото
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РИМ, 17 мая - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности.
Выступая на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Мелони заявила, что автопром в Европе "был раздавлен чрезмерно идеологизированным подходом".
«
"Я считаю, что продолжать концентрироваться только на переходе к электродвигателям, цепочки производства которых контролируются не Европой, а другими странами, контрпродуктивно", - подчеркнула Мелони.
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