https://ria.ru/20250517/elektromobili-2017623363.html

Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным

Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным - РИА Новости, 17.05.2025

Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным

Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T21:52:00+03:00

2025-05-17T21:52:00+03:00

2025-05-17T21:52:00+03:00

европа

италия

германия

джорджа мелони

фридрих мерц

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РИМ, 17 мая - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности. Выступая на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Мелони заявила, что автопром в Европе "был раздавлен чрезмерно идеологизированным подходом". "Я считаю, что продолжать концентрироваться только на переходе к электродвигателям, цепочки производства которых контролируются не Европой, а другими странами, контрпродуктивно", - подчеркнула Мелони.

https://ria.ru/20240903/meloni-1970110275.html

европа

италия

германия

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Наталья Макарова

европа, италия, германия, джорджа мелони, фридрих мерц