https://ria.ru/20250517/elektromobili-2017623363.html
Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным
Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным - РИА Новости, 17.05.2025
Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным
Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:52:00+03:00
2025-05-17T21:52:00+03:00
2025-05-17T21:52:00+03:00
европа
италия
германия
джорджа мелони
фридрих мерц
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РИМ, 17 мая - РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала контрпродуктивным переход исключительно на электродвигатели в автомобильной промышленности. Выступая на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Мелони заявила, что автопром в Европе "был раздавлен чрезмерно идеологизированным подходом". "Я считаю, что продолжать концентрироваться только на переходе к электродвигателям, цепочки производства которых контролируются не Европой, а другими странами, контрпродуктивно", - подчеркнула Мелони.
https://ria.ru/20240903/meloni-1970110275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, италия, германия, джорджа мелони, фридрих мерц
Европа, Италия, Германия, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц
Мелони считает переход на электромобили контрпродуктивным
Премьер Италии Мелони назвала переход на электрокары контрпродуктивным