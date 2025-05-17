https://ria.ru/20250517/egipet-2017553739.html

Египет призвал США оказать давление на Израиль и ХАМАС

Египет призвал США оказать давление на Израиль и ХАМАС - РИА Новости, 17.05.2025

Египет призвал США оказать давление на Израиль и ХАМАС

Египет призывает президента США Дональда Трампа оказать давление на Израиль и палестинское движение ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T13:44:00+03:00

2025-05-17T13:44:00+03:00

2025-05-17T13:44:00+03:00

в мире

израиль

египет

сша

дональд трамп

абдель фаттах ас-сиси

хамас

лига арабских государств

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979567430_0:115:3113:1866_1920x0_80_0_0_4c24eb6cff1376765c36a1a3e1f8c03c.jpg

КАИР, 17 мая - РИА Новости. Египет призывает президента США Дональда Трампа оказать давление на Израиль и палестинское движение ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. "Призываю президента Трампа прикладывать все усилия и оказать давление для достижения немедленного и полного прекращения огня в секторе Газа", - сказал ас-Сиси в ходе выступления на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящего в субботу в иракской столице Багдаде. Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250517/armija-2017549225.html

https://ria.ru/20250514/khamas-2016901596.html

израиль

египет

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, сша, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, хамас, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году