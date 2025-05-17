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Египет призвал США оказать давление на Израиль и ХАМАС
Египет призвал США оказать давление на Израиль и ХАМАС - РИА Новости, 17.05.2025
Египет призвал США оказать давление на Израиль и ХАМАС
Египет призывает президента США Дональда Трампа оказать давление на Израиль и палестинское движение ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T13:44:00+03:00
2025-05-17T13:44:00+03:00
2025-05-17T13:44:00+03:00
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КАИР, 17 мая - РИА Новости. Египет призывает президента США Дональда Трампа оказать давление на Израиль и палестинское движение ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси. "Призываю президента Трампа прикладывать все усилия и оказать давление для достижения немедленного и полного прекращения огня в секторе Газа", - сказал ас-Сиси в ходе выступления на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), проходящего в субботу в иракской столице Багдаде. Ранее в мае власти Израиля на фоне тупика в переговорах анонсировали значительное расширение военной операции в секторе Газа с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250517/armija-2017549225.html
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в мире, израиль, египет, сша, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, хамас, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Египет, США, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Египет призвал США оказать давление на Израиль и ХАМАС
Ас-Сиси призвал Трампа оказать давление на Израиль и ХАМАС для прекращения огня