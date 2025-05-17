Баллы ЕГЭ по обществознанию: начисление и шкала перевода в 2025 году
Баллы ЕГЭ по обществознанию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Баллы ЕГЭ по обществознанию - это оценки, которые выставляются по предмету за каждое из заданий в экзаменационной работе. Что в 2025 году представляет собой шкала перевода баллов из первичных в тестовые, как узнать, сколько нужно набрать баллов для поступления в вуз, особенности оценивания развернутых ответов второй части КИМ по обществознанию, – в материале РИА Новости.
Баллы ЕГЭ по обществознанию
При проведении ЕГЭ (за исключением экзамена по математике базового уровня) используется стобалльная система оценки. По каждому предмету установлено минимальное количество баллов, преодоление этого порога подтверждает освоение школьной образовательной программы. Таблица перевода баллов на 2025 год опубликована на сайте Рособрнадзора.
Таблица баллов
Таблица соответствия первичных баллов тестовым по обществознанию на 2025 год:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Пеpвичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
0
0
20
40
40
1
2
21
42
41
2
4
22
44
42
3
6
23
45
43
4
8
24
47
44
5
10
25
48
45
6
12
26
49
46
7
14
27
51
47
8
16
28
52
48
9
18
29
53
49
10
20
30
55
50
11
22
31
56
51
12
24
32
57
52
13
26
33
59
53
14
28
34
60
54
15
30
35
62
55
16
32
36
63
56
17
34
37
64
57
18
36
38
66
58
19
38
39
67
Ученик перед сдачей ЕГЭ
Перевод баллов в оценки
Для того, чтобы оценивать экзаменационные работы, есть две шкалы. Сначала ЕГЭ оценивают первичными баллами (они помогают подсчитать количество правильных ответов), затем первичные баллы переводятся в тестовые или вторичные. Именно в них вузы страны измеряют свои требования к абитуриентам для поступления. По ним же будущие студенты будут проходить конкурс.
Баллы ЕГЭ по всем учебным предметам в отметки по пятибалльной шкале не переводятся. Исключением является только ЕГЭ по математике базового уровня.
Первичные баллы
При сдаче ЕГЭ сначала выставляют первичный балл. Это сумма баллов за правильные ответы. Каждое выполненное задание оценивается от одного до шести.
Вторичные баллы
Контрольные измерительные материалы по каждому предмету состоят из разного количества заданий, а сами задания оцениваются разным количеством баллов. Чтобы привести первичные баллы к одной системе, их переводят в тестовые (вторичные)
Баллы ЕГЭ по математике 2025: шкала перевода баллов в таблицах
10 февраля, 17:33
Минимальные баллы
Для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, в следующем учебном году абитуриенту необходимо получить минимум 45 баллов по обществознанию, в вузы других министерств - от 42. При этом нужно учитывать, что у разных учебных заведений минимальный порог может отличаться.
Максимальные баллы
Максимальный возможный балл ЕГЭ по обществознанию - 100.
Распределение баллов за каждое задание
За верное выполнение каждого отдельного задания можно получить разное количество первичных баллов.
Номер задания
Количество первичных баллов
Обществознание
1
1
2
2
3
1
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
1
10
2
11
2
12
1
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
3
20
3
21
3
22
4
23
3
24
4
25
6
Всего
58
Сдача единого государственного экзамена
Критерии оценки по ФИПИ
При подготовке к ЕГЭ 2025 г. по обществознанию специалисты Федерального института педагогических измерений в Методических рекомендациях, предназначенных для обучающихся 11 классов, планирующих сдавать ЕГЭ 2025 г. по обществознанию, объясняют, что каждое из девяти заданий второй части проверяет достижение комплекса метапредметных и предметных результатов обучения на содержании всех разделов обществоведческого курса. Есть некоторые общие правила, соблюдение которых целесообразно при выполнении любого задания с развёрнутым ответом:
- 1.Прочитать условие задания и четко уяснить сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа.
- 2.Важно обратить внимание не только на то, что нужно назвать/указать/сформулировать и т.п. признаки/черты/аргументы/примеры и т.п., но и на то, какое количество данных элементов надо привести (один, два, три и т.д.). Это требуется для того, чтобы получить максимальный балл, не совершая при этом лишней работы (когда вместо трёх элементов участник ЕГЭ приводит, например, пять-шесть).
- 3.Следить за речевым оформлением своих ответов, записывать их разборчиво. При оценивании развернутых ответов эксперты не снижают балл за орфографические ошибки в написании слов, в пунктуации и т.п., если текст ответа не искажен ошибками до невозможности уяснить его смысл.
Апелляция ЕГЭ-2025: ее виды, сроки и порядок подачи жалобы
30 июля 2024, 14:46
Мнение эксперта
ЕГЭ по обществознанию - один из самых популярных среди выпускников. В 2024 его писало более 300 тысяч человек. Эксперты предупреждают, что для оценки шансов на зачисление важно смотреть не только минимальные, но и проходные баллы. Именно проходной балл показывает, как именно нужно сдать ЕГЭ, чтобы претендовать на успешное поступление на конкретную программу в конкретном вузе.