https://ria.ru/20250517/ege-1735443908.html

Баллы ЕГЭ по обществознанию: начисление и шкала перевода в 2025 году

Баллы ЕГЭ по обществознанию 2025: сколько нужно набрать, шкала переводов

Баллы ЕГЭ по обществознанию: начисление и шкала перевода в 2025 году

Баллы ЕГЭ по обществознанию - это оценки, которые выставляются по предмету за каждое из заданий в экзаменационной работе. Что в 2025 году представляет собой... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:20:00+03:00

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2025-05-17T16:20:00+03:00

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Баллы ЕГЭ по обществознанию - это оценки, которые выставляются по предмету за каждое из заданий в экзаменационной работе. Что в 2025 году представляет собой шкала перевода баллов из первичных в тестовые, как узнать, сколько нужно набрать баллов для поступления в вуз, особенности оценивания развернутых ответов второй части КИМ по обществознанию, – в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ по обществознаниюПри проведении ЕГЭ (за исключением экзамена по математике базового уровня) используется стобалльная система оценки. По каждому предмету установлено минимальное количество баллов, преодоление этого порога подтверждает освоение школьной образовательной программы. Таблица перевода баллов на 2025 год опубликована на сайте Рособрнадзора.Таблица балловТаблица соответствия первичных баллов тестовым по обществознанию на 2025 год:Перевод баллов в оценкиДля того, чтобы оценивать экзаменационные работы, есть две шкалы. Сначала ЕГЭ оценивают первичными баллами (они помогают подсчитать количество правильных ответов), затем первичные баллы переводятся в тестовые или вторичные. Именно в них вузы страны измеряют свои требования к абитуриентам для поступления. По ним же будущие студенты будут проходить конкурс.Баллы ЕГЭ по всем учебным предметам в отметки по пятибалльной шкале не переводятся. Исключением является только ЕГЭ по математике базового уровня.Первичные баллыПри сдаче ЕГЭ сначала выставляют первичный балл. Это сумма баллов за правильные ответы. Каждое выполненное задание оценивается от одного до шести.Вторичные баллыКонтрольные измерительные материалы по каждому предмету состоят из разного количества заданий, а сами задания оцениваются разным количеством баллов. Чтобы привести первичные баллы к одной системе, их переводят в тестовые (вторичные)Минимальные баллыДля поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, в следующем учебном году абитуриенту необходимо получить минимум 45 баллов по обществознанию, в вузы других министерств - от 42. При этом нужно учитывать, что у разных учебных заведений минимальный порог может отличаться.Максимальные баллыМаксимальный возможный балл ЕГЭ по обществознанию - 100.Распределение баллов за каждое заданиеЗа верное выполнение каждого отдельного задания можно получить разное количество первичных баллов.Критерии оценки по ФИПИПри подготовке к ЕГЭ 2025 г. по обществознанию специалисты Федерального института педагогических измерений в Методических рекомендациях, предназначенных для обучающихся 11 классов, планирующих сдавать ЕГЭ 2025 г. по обществознанию, объясняют, что каждое из девяти заданий второй части проверяет достижение комплекса метапредметных и предметных результатов обучения на содержании всех разделов обществоведческого курса. Есть некоторые общие правила, соблюдение которых целесообразно при выполнении любого задания с развёрнутым ответом:Мнение экспертаЕГЭ по обществознанию - один из самых популярных среди выпускников. В 2024 его писало более 300 тысяч человек. Эксперты предупреждают, что для оценки шансов на зачисление важно смотреть не только минимальные, но и проходные баллы. Именно проходной балл показывает, как именно нужно сдать ЕГЭ, чтобы претендовать на успешное поступление на конкретную программу в конкретном вузе.

https://ria.ru/20250517/ege-1735146248.html

https://ria.ru/20250210/ege-1734978741.html

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образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), россия