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В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ - РИА Новости, 17.05.2025
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22:08 17.05.2025 (обновлено: 22:09 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/duma-2017625005.html
В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ
В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ - РИА Новости, 17.05.2025
В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ
Индексация тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля 2025 года в России необходима для обеспечения модернизации коммунальных сетей, рассказал РИА Новости член комитета... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:08:00+03:00
2025-05-17T22:09:00+03:00
жкх
россия
александр якубовский
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Индексация тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля 2025 года в России необходима для обеспечения модернизации коммунальных сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше. Такая индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена", - сказал Якубовский.
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жкх, россия, александр якубовский, госдума рф, общество
ЖКХ, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ

Депутат Якубовский: индексация тарифов ЖКХ составит 11,9% с 1 июля 2025 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Индексация тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля 2025 года в России необходима для обеспечения модернизации коммунальных сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"С 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше. Такая индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена", - сказал Якубовский.
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ЖКХРоссияАлександр ЯкубовскийГосдума РФОбщество
 
 
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