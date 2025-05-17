https://ria.ru/20250517/duma-2017625005.html
В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ
В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ - РИА Новости, 17.05.2025
В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ
Индексация тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля 2025 года в России необходима для обеспечения модернизации коммунальных сетей, рассказал РИА Новости член комитета... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:08:00+03:00
2025-05-17T22:08:00+03:00
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жкх
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Индексация тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля 2025 года в России необходима для обеспечения модернизации коммунальных сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "С 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по России тарифы вырастут на 11,9%, но в отдельных субъектах РФ подорожание может быть выше. Такая индексация необходима в первую очередь для модернизации коммунальных сетей, значительная часть которых изношена", - сказал Якубовский.
https://ria.ru/20250503/gosduma-2014730044.html
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жкх, россия, александр якубовский, госдума рф, общество
ЖКХ, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ, Общество
В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ
Депутат Якубовский: индексация тарифов ЖКХ составит 11,9% с 1 июля 2025 года