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После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело
После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.05.2025
После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Подмосковье по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщили в субботу РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:03:00+03:00
2025-05-17T20:03:00+03:00
2025-05-17T20:18:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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авто
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Подмосковье по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщили в субботу РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщал, что на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло попутное столкновение легкового автомобиля, грузовой автомашины и автобуса. В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения. Позднее подмосковная прокуратура сообщила, что число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Раменском муниципальном округе Подмосковья возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних."В Раменском возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали пассажиры автобуса. Следователем подмосковного СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Точное количество потерпевших уточняется, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), авто, раменское, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Авто, Раменское, Россия
После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело
СК завел дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с автобусом в Подмосковье