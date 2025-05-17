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После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.05.2025
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20:03 17.05.2025 (обновлено: 20:18 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/dtp-2017611502.html
После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело
После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.05.2025
После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Подмосковье по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщили в субботу РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T20:03:00+03:00
2025-05-17T20:18:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
авто
раменское
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Подмосковье по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщили в субботу РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщал, что на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло попутное столкновение легкового автомобиля, грузовой автомашины и автобуса. В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения. Позднее подмосковная прокуратура сообщила, что число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Раменском муниципальном округе Подмосковья возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних."В Раменском возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали пассажиры автобуса. Следователем подмосковного СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Точное количество потерпевших уточняется, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
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московская область (подмосковье)
раменское
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), авто, раменское, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Авто, Раменское, Россия
После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело

СК завел дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с автобусом в Подмосковье

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Подмосковье по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщили в субботу РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.
Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщал, что на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло попутное столкновение легкового автомобиля, грузовой автомашины и автобуса. В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения. Позднее подмосковная прокуратура сообщила, что число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Раменском муниципальном округе Подмосковья возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних.
«
Раменском возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали пассажиры автобуса. Следователем подмосковного СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Точное количество потерпевших уточняется, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Последствия ДТП в Раменском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось
Вчера, 18:42
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)АвтоРаменскоеРоссия
 
 
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