https://ria.ru/20250517/dtp-2017611502.html

После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело

После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело - РИА Новости, 17.05.2025

После ДТП с автобусом в Подмосковье возбудили уголовное дело

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Подмосковье по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщили в субботу РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T20:03:00+03:00

2025-05-17T20:03:00+03:00

2025-05-17T20:18:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

авто

раменское

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Подмосковье по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщили в субботу РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщал, что на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" произошло попутное столкновение легкового автомобиля, грузовой автомашины и автобуса. В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные повреждения. Позднее подмосковная прокуратура сообщила, что число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Раменском муниципальном округе Подмосковья возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних."В Раменском возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадали пассажиры автобуса. Следователем подмосковного СК возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Точное количество потерпевших уточняется, следователи и криминалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20250517/chislo-2017598384.html

московская область (подмосковье)

раменское

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), авто, раменское, россия