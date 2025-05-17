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В Чувашии иномарка сбила трех человек на переходе - РИА Новости, 17.05.2025
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16:21 17.05.2025 (обновлено: 16:43 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/dtp-2017578440.html
В Чувашии иномарка сбила трех человек на переходе
В Чувашии иномарка сбила трех человек на переходе - РИА Новости, 17.05.2025
В Чувашии иномарка сбила трех человек на переходе
Автомобиль сбил трех пешеходов на переходе в чувашском поселке Кугеси, пострадавшим оказывают помощь врачи, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:21:00+03:00
2025-05-17T16:43:00+03:00
происшествия
авто
чебоксарский район
toyota corolla
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Автомобиль сбил трех пешеходов на переходе в чувашском поселке Кугеси, пострадавшим оказывают помощь врачи, сообщает прокуратура региона. ДТП произошло в субботу около 13.00 на перекрестке около музея Бичурина. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota RAV4, проезжая перекресток, сбил переходящих по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора трех человек, среди которых был несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что в момент ДТП для водителя автомобиля горел красный сигнал светофора. "Освидетельствование показало, что водитель автомобиля-виновника находился в трезвом состоянии", - уточняется в сообщении. Прокуратура Чебоксарского района взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.
https://ria.ru/20250423/michurinsk-2012937805.html
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чебоксарский район
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происшествия, авто, чебоксарский район, toyota corolla, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Авто, Чебоксарский район, Toyota Corolla, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии иномарка сбила трех человек на переходе

В Чувашии автомобиль сбил трех пешеходов, пострадавшим оказывают медпомощь

© Фото : Прокуратура ЧувашииНа месте ДТП в Чувашии
На месте ДТП в Чувашии - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Прокуратура Чувашии
На месте ДТП в Чувашии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Автомобиль сбил трех пешеходов на переходе в чувашском поселке Кугеси, пострадавшим оказывают помощь врачи, сообщает прокуратура региона.
ДТП произошло в субботу около 13.00 на перекрестке около музея Бичурина.
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«
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota RAV4, проезжая перекресток, сбил переходящих по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора трех человек, среди которых был несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в момент ДТП для водителя автомобиля горел красный сигнал светофора.
"Освидетельствование показало, что водитель автомобиля-виновника находился в трезвом состоянии", - уточняется в сообщении.
Прокуратура Чебоксарского района взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.
Место происшествия, где легковой автомобиль сбил трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Филимоновское в Новой Москве. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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ПроисшествияАвтоЧебоксарский районToyota CorollaЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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