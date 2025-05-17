https://ria.ru/20250517/dtp-2017578440.html

В Чувашии иномарка сбила трех человек на переходе

В Чувашии иномарка сбила трех человек на переходе - РИА Новости, 17.05.2025

В Чувашии иномарка сбила трех человек на переходе

Автомобиль сбил трех пешеходов на переходе в чувашском поселке Кугеси, пострадавшим оказывают помощь врачи, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:21:00+03:00

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происшествия

авто

чебоксарский район

toyota corolla

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Автомобиль сбил трех пешеходов на переходе в чувашском поселке Кугеси, пострадавшим оказывают помощь врачи, сообщает прокуратура региона. ДТП произошло в субботу около 13.00 на перекрестке около музея Бичурина. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota RAV4, проезжая перекресток, сбил переходящих по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора трех человек, среди которых был несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что в момент ДТП для водителя автомобиля горел красный сигнал светофора. "Освидетельствование показало, что водитель автомобиля-виновника находился в трезвом состоянии", - уточняется в сообщении. Прокуратура Чебоксарского района взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20250423/michurinsk-2012937805.html

https://ria.ru/20250204/moskva-1997385430.html

чебоксарский район

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, чебоксарский район, toyota corolla, чувашская республика (чувашия)