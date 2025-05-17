https://ria.ru/20250517/dtp-2017528996.html

В ДТП с автомобилем полиции в Нижегородской области погиб человек

В ДТП с автомобилем полиции в Нижегородской области погиб человек - РИА Новости, 17.05.2025

В ДТП с автомобилем полиции в Нижегородской области погиб человек

Один человек погиб, трое получили травмы при столкновении служебного автомобиля полиции с легковушкой в городе Кстово Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T07:25:00+03:00

2025-05-17T07:25:00+03:00

2025-05-17T07:25:00+03:00

происшествия

кстово

нижегородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили травмы при столкновении служебного автомобиля полиции с легковушкой в городе Кстово Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в субботу в 00.15 на перекрестке улицы Магистральная и проспект Побед. "Произошло столкновение полицейского автомобиля с автомобилем "Лада Приора". В результате ДТП погиб один человек, еще трое доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20250517/dtp-2017521975.html

кстово

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кстово, нижегородская область