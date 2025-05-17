https://ria.ru/20250517/dtp-2017528996.html
В ДТП с автомобилем полиции в Нижегородской области погиб человек
В ДТП с автомобилем полиции в Нижегородской области погиб человек - РИА Новости, 17.05.2025
В ДТП с автомобилем полиции в Нижегородской области погиб человек
Один человек погиб, трое получили травмы при столкновении служебного автомобиля полиции с легковушкой в городе Кстово Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:25:00+03:00
2025-05-17T07:25:00+03:00
2025-05-17T07:25:00+03:00
происшествия
кстово
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили травмы при столкновении служебного автомобиля полиции с легковушкой в городе Кстово Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в субботу в 00.15 на перекрестке улицы Магистральная и проспект Побед. "Произошло столкновение полицейского автомобиля с автомобилем "Лада Приора". В результате ДТП погиб один человек, еще трое доставлены в больницу", - говорится в сообщении. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20250517/dtp-2017521975.html
кстово
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происшествия, кстово, нижегородская область
Происшествия, Кстово, Нижегородская область
В ДТП с автомобилем полиции в Нижегородской области погиб человек
В Нижегородской области в ДТП с машиной полиции один человек погиб, трое ранены