https://ria.ru/20250517/dtp-2017524284.html

Пострадавших после ДТП со скорой и грузовиком в ЕАО доставили в Хабаровск

Пострадавших после ДТП со скорой и грузовиком в ЕАО доставили в Хабаровск - РИА Новости, 17.05.2025

Пострадавших после ДТП со скорой и грузовиком в ЕАО доставили в Хабаровск

Двоих сотрудников скорой помощи, которые в пятницу попали в ДТП с грузовиком в Еврейской АО, доставили вертолетом в больницу Хабаровска, одна из них – в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T04:46:00+03:00

2025-05-17T04:46:00+03:00

2025-05-17T04:46:00+03:00

происшествия

хабаровск

облученский район

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Двоих сотрудников скорой помощи, которые в пятницу попали в ДТП с грузовиком в Еврейской АО, доставили вертолетом в больницу Хабаровска, одна из них – в реанимации, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава. По данным полиции, на федеральной дороге "Чита-Хабаровск" на повороте в село Пашково Облученского района ЕАО столкнулись грузовик и скорая, от удара обе машины загорелись. По информации врио губернатора ЕАО Марии Костюк, авария произошла поздно вечером в пятницу, когда скорая ехала на вызов. Погиб фельдшер, второй фельдшер и водитель скорой госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщала Костюк. "Попавшие в аварию сотрудники скорой из ЕАО доставлены вертолетом во Вторую краевую больницу Хабаровска", - сказал собеседник агентства. По его словам, водитель Александр Долгополов проходит лечение в обычной палате отделения ортопедии, мужчина в стабильном состоянии. Фельдшер Анастасия Белоусова - в отделении реанимации, о ее состоянии будет известно позднее. "Медицинская сестра Ирина Яровенко скончалась на месте (ДТП – ред.)", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250516/chelovek-2017322174.html

https://ria.ru/20250514/dtp-2016795805.html

хабаровск

облученский район

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происшествия, хабаровск, облученский район