https://ria.ru/20250517/dtp-2017521975.html
При столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО погиб человек
При столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО погиб человек - РИА Новости, 17.05.2025
При столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО погиб человек
Автомобиль скорой помощи и грузовик столкнулись на трассе в Еврейской АО, погиб пассажир медицинского автомобиля, его водитель и еще один пассажир... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T03:17:00+03:00
2025-05-17T03:17:00+03:00
2025-05-17T03:17:00+03:00
происшествия
облученский район
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи и грузовик столкнулись на трассе в Еврейской АО, погиб пассажир медицинского автомобиля, его водитель и еще один пассажир госпитализированы, информирует областная полиция. "По предварительной информации, на ФАД "Чита-Хабаровск" на повороте в село Пашково Облученского района ЕАО произошло столкновение грузового автомобиля и скорой медицинской помощи. От удара произошло возгорание двух транспортных средств. В результате ДТП погиб один пассажир скорой медицинской помощи, второй пассажир и сам водитель госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Полиция проводит проверку. Врио губернатора ЕАО Мария Костюк в своем Telegram-канале уточнила, что скорая ехала на вызов, погибший - фельдшер. "Сейчас медики борются за жизни водителя автомобиля и второго фельдшера. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Задействованы все возможные ресурсы для спасения жизней пострадавших", - написала Костюк.
https://ria.ru/20250514/blagoveschensk-2016803138.html
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облученский район
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происшествия, облученский район
Происшествия, Облученский район
При столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО погиб человек
Грузовик столкнулся с машиной скорой в ЕАО, один человек погиб, двое пострадали