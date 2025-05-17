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При столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО погиб человек - РИА Новости, 17.05.2025
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03:17 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/dtp-2017521975.html
При столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО погиб человек
При столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО погиб человек - РИА Новости, 17.05.2025
При столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО погиб человек
Автомобиль скорой помощи и грузовик столкнулись на трассе в Еврейской АО, погиб пассажир медицинского автомобиля, его водитель и еще один пассажир... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T03:17:00+03:00
2025-05-17T03:17:00+03:00
происшествия
облученский район
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи и грузовик столкнулись на трассе в Еврейской АО, погиб пассажир медицинского автомобиля, его водитель и еще один пассажир госпитализированы, информирует областная полиция. "По предварительной информации, на ФАД "Чита-Хабаровск" на повороте в село Пашково Облученского района ЕАО произошло столкновение грузового автомобиля и скорой медицинской помощи. От удара произошло возгорание двух транспортных средств. В результате ДТП погиб один пассажир скорой медицинской помощи, второй пассажир и сам водитель госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Полиция проводит проверку. Врио губернатора ЕАО Мария Костюк в своем Telegram-канале уточнила, что скорая ехала на вызов, погибший - фельдшер. "Сейчас медики борются за жизни водителя автомобиля и второго фельдшера. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Задействованы все возможные ресурсы для спасения жизней пострадавших", - написала Костюк.
https://ria.ru/20250514/blagoveschensk-2016803138.html
https://ria.ru/20250512/priamure-2016413579.html
облученский район
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происшествия, облученский район
Происшествия, Облученский район
При столкновении грузовика и машины скорой помощи в ЕАО погиб человек

Грузовик столкнулся с машиной скорой в ЕАО, один человек погиб, двое пострадали

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи и грузовик столкнулись на трассе в Еврейской АО, погиб пассажир медицинского автомобиля, его водитель и еще один пассажир госпитализированы, информирует областная полиция.
"По предварительной информации, на ФАД "Чита-Хабаровск" на повороте в село Пашково Облученского района ЕАО произошло столкновение грузового автомобиля и скорой медицинской помощи. От удара произошло возгорание двух транспортных средств. В результате ДТП погиб один пассажир скорой медицинской помощи, второй пассажир и сам водитель госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
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Полиция проводит проверку.
Врио губернатора ЕАО Мария Костюк в своем Telegram-канале уточнила, что скорая ехала на вызов, погибший - фельдшер.
"Сейчас медики борются за жизни водителя автомобиля и второго фельдшера. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Задействованы все возможные ресурсы для спасения жизней пострадавших", - написала Костюк.
Последствия столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на переезде станции Поздеевка Забайкальской железной дороги в Амурской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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