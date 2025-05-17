https://ria.ru/20250517/donetsk-2017530764.html

В Донецке частично перекрыли центральный мост

В Донецке частично перекрыли центральный мост - РИА Новости, 17.05.2025

В Донецке частично перекрыли центральный мост

Центральный мост Донецка частично перекрыли в связи с началом капитального ремонта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T07:54:00+03:00

2025-05-17T07:54:00+03:00

2025-05-17T07:54:00+03:00

калининский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg

ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Центральный мост Донецка частично перекрыли в связи с началом капитального ремонта, передает корреспондент РИА Новости. Центральный и первый в городе мост по проспекту Ильича соединяет Ворошиловский и Калининский районы. В последние годы он постепенно приходил в негодность, из-за чего пешеходам даже было запрещено приближаться к перилам. С субботы движение по мосту ограничено на время проведения капитального ремонта. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин во время своей прямой линии с гражданами города заявил, что мост по проспекту Ильича будет закрыт с 6.00 17 мая и передвижение автомобильного транспорта по объекту будет осуществляться по двум полосам движения. По сообщениям городских властей, ремонт моста займет около полутора лет. Восстановительные работы с ограничениями в движении транспорта продлятся до сентября, после чего мост будет полностью закрыт до окончания работ к концу 2026 года. По информации министерства строительства ДНР, объезд моста организован по улицам Левобережной, Набережной, Коваля и проспекту Дзержинского. Также есть изменения в маршрутах движения общественного транспорта.

https://ria.ru/20241222/rekonstruktsiya-1990675595.html

калининский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)