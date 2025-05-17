https://ria.ru/20250517/donetsk-2017530764.html
В Донецке частично перекрыли центральный мост
В Донецке частично перекрыли центральный мост - РИА Новости, 17.05.2025
В Донецке частично перекрыли центральный мост
Центральный мост Донецка частично перекрыли в связи с началом капитального ремонта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T07:54:00+03:00
2025-05-17T07:54:00+03:00
2025-05-17T07:54:00+03:00
калининский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Центральный мост Донецка частично перекрыли в связи с началом капитального ремонта, передает корреспондент РИА Новости. Центральный и первый в городе мост по проспекту Ильича соединяет Ворошиловский и Калининский районы. В последние годы он постепенно приходил в негодность, из-за чего пешеходам даже было запрещено приближаться к перилам. С субботы движение по мосту ограничено на время проведения капитального ремонта. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин во время своей прямой линии с гражданами города заявил, что мост по проспекту Ильича будет закрыт с 6.00 17 мая и передвижение автомобильного транспорта по объекту будет осуществляться по двум полосам движения. По сообщениям городских властей, ремонт моста займет около полутора лет. Восстановительные работы с ограничениями в движении транспорта продлятся до сентября, после чего мост будет полностью закрыт до окончания работ к концу 2026 года. По информации министерства строительства ДНР, объезд моста организован по улицам Левобережной, Набережной, Коваля и проспекту Дзержинского. Также есть изменения в маршрутах движения общественного транспорта.
https://ria.ru/20241222/rekonstruktsiya-1990675595.html
калининский район
донецк
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калининский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Калининский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке частично перекрыли центральный мост
Центральный мост Донецка частично перекрыли в связи с капитальным ремонтом