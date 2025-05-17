https://ria.ru/20250517/dolina-2017458187.html

"После этого никто не выживал". Страшная тайна якутской Долины Смерти

"После этого никто не выживал". Страшная тайна якутской Долины Смерти - РИА Новости, 17.05.2025

"После этого никто не выживал". Страшная тайна якутской Долины Смерти

В сердце Якутии, на берегах реки Вилюй, есть таинственная Долина Смерти — немой свидетель загадок прошлого. Одна из них связана с "проклятыми котлами". Про... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T08:00:00+03:00

2025-05-17T08:00:00+03:00

2025-05-17T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. В сердце Якутии, на берегах реки Вилюй, есть таинственная Долина Смерти — немой свидетель загадок прошлого. Одна из них связана с "проклятыми котлами". Про главную аномалию в России — в материале РИА Новости.Одноглазые черные людиГлухую нехоженую тайгу пестрой лентой разрезает извилистая река Вилюй. Воды ее богаты рыбой: елец, щука, даже осетр. Но мало кто из местных ее ловит. Каждый знает, что вдоль берегов простирается Долина Смерти — место запретное и темное, если верить старинным легендам.Одно якутское предание повествует, что некогда здесь стояли огромные котлы, наполовину зарытые в землю. Под этими полусферами обычно ночевали охотники и заплутавшие путники. Но однажды жители близлежащих поселений внезапно заболели и умерли. Тогда старейшины прокляли то место и запретили всякому ходить туда.Шли десятилетия, и про проклятие стали забывать. Напротив, Долина вызывала неподдельный интерес. Особенно у путешественников. Одним из первых о вилюйских котлах упомянул известный географ Ричард Маак. В 1853-м он отправился с экспедицией в те земли. Пообщавшись с местными, составил первое научное описание Долины Смерти. И даже утверждал, что собственными глазами видел один из котлов — колоссальный сосуд диаметром около десяти метров. Ветхий, он был почти скрыт в земле, покрыт густым мхом и кустарником.Немало жутких рассказов дошло до нас от охотников советского времени. Набредая ненароком на те котлы, они заходили в лаз, от которого по винтовой лестнице спускались вниз и попадали в теплое помещение. Там "шибко худые и одноглазые черные люди, — вспоминали промысловики, — лежали в блестящих одеждах".А после увиденного охотников косила неизвестная болезнь — и они очень быстро умирали."Никто не умер, только волосы выпали"Оказывается, "черные одноглазые люди" — неотъемлемые герои историй о вилюйских котлах. В 1971-м известный писатель из Москвы Аркадий Вяткин посетил Долину Смерти и встретился с одним из местных жителей, эвенком. Тот рассказал столичному гостю о неких "металлических норах" по берегам Вилюя.В них, уверял эвенк, спят "худые и черные одноглазые люди в стальных одеждах". Единственный глаз существ в блестящих доспехах блестит, как смоль. Ночью они якобы бродят по долине, насылая болезни и беды на каждого, кто осмелится перейти им дорогу.А в 1996-м заметка о котлах появилась в знаменитой газете "Труд". В редакцию тогда пришло письмо от некоего Михаила Корецкого из Владивостока. Он утверждал, что не только видел "эти громадины" наяву, но даже переночевал в одной из них вместе с товарищами."Что касается таинственных объектов, их там, наверное, много, потому что за три сезона я видел семь таких котлов. Все они представляются мне загадочными: во-первых, размер от шести до девяти метров в диаметре. Во-вторых, изготовлены они из непонятного металла. Вы писали, что из меди, но это не медь. Котлы не берет даже отточенное зубило. Металл не отламывается и не куется. А эта "медь" сверху покрыта еще слоем неизвестного материала, похожего на наждак. Но это не окисная пленка и не накипь — ее тоже ни сколоть, ни процарапать", — писал Корецкий.Что самое интересное — автор и его друзья не только не умерли после экстремальной ночевки, но даже не заболели."Разве что у одного через три месяца полностью выпали все волосы. А у меня на левой стороне головы (я на ней спал) появились три маленькие болячки размером со спичечную головку каждая. Лечил я их всю жизнь, но они так и не прошли. Все наши попытки отломить хоть кусочек от странных котлов не увенчались успехом", — признался Корецкий.На такое не каждый пойдетПоразительно, но и в наши дни можно услышать немало свидетельств об аномалии на берегах реки Вилюй. В 2006-м чех Иван Мацкерле отважился отыскать проклятые котлы. Для этого тщательно проштудировал всю информацию, в том числе заметку в газете "Труд", и полетел в Якутию.К сожалению, котлы он смог разглядеть лишь в иллюминатор вертолета."Наш пилот Павел летал над тайгой, снимал интересующие нас участки, а по возвращении мы внимательно изучали отснятый материал. "Нашел!" — раздался однажды радостный голос Павла, совершавшего очередную посадку близ лагеря. На восток от реки он увидел очень необычные круги. Мы столпились у его камеры и начали жадно вглядываться в последние снимки. И действительно, среди лесной зелени виднелись абсолютно правильные концентрические круги. Мы определили их координаты, радуясь, что, видимо, нашли следы первого котла... Второе подобное место мы обнаружили в нескольких километрах по течению реки, когда растаял снег", — писал позднее Мацкерле.Кроме того, путешественники обратили внимание: в местах, где стоят полусферы, мощное магнитное поле.Современная наука существование вилюйских котлов не признает. Ведь их точное местоположение не установлено до сих пор. А задача эта не из легких. Долина Смерти громадна — сотни квадратных километров. Не каждый отважится совершить столь опасное путешествие.

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