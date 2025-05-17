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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 17.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Украинские войска потеряли за сутки до 65 военнослужащих, бронемашину в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:07:00+03:00
2025-05-17T12:07:00+03:00
2025-05-17T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 65 военнослужащих, бронемашину в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Осокоровка, Берислав, Понятовка и Антоновка Херсонской области."Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ потеряли до 65 военных в зоне ответственности "Днепра"