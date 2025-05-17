https://ria.ru/20250517/dnepr-2017547205.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра" - РИА Новости, 17.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

Украинские войска потеряли за сутки до 65 военнослужащих, бронемашину в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:07:00+03:00

2025-05-17T12:07:00+03:00

2025-05-17T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 65 военнослужащих, бронемашину в зоне ответственности российской группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Осокоровка, Берислав, Понятовка и Антоновка Херсонской области."Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250517/peskov-2017543716.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины