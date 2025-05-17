https://ria.ru/20250517/chislo-2017598384.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось - РИА Новости, 17.05.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось

Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Раменском муниципальном округе Подмосковья возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:42:00+03:00

2025-05-17T18:42:00+03:00

2025-05-17T18:42:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Раменском муниципальном округе Подмосковья возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних, сообщила в субботу подмосковная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня днем около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 Урал произошло столкновение грузовика с автомобилем "Киа Спортейдж", оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек - пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Раменская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП. Ранее в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ сообщалось о трех пострадавших при столкновении легковушки, грузовика и автобуса на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" в Подмосковье.

https://ria.ru/20250516/chelovek-2017322174.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ДТП в Раменском округе Подмосковья При столкновении автобуса с грузовиком в Раменском округе Подмосковья пострадали 14 человек, среди них два несовершеннолетних, сообщила прокуратура региона. В МВД уточнили РИА Новости, что, предварительно, легковушка при перестроении столкнулась с грузовиком, в это время в них въехал автобус. 2025-05-17T18:42 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)