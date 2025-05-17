https://ria.ru/20250517/chislo-2017598384.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось - РИА Новости, 17.05.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось
Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Раменском муниципальном округе Подмосковья возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:42:00+03:00
2025-05-17T18:42:00+03:00
2025-05-17T18:42:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Раменском муниципальном округе Подмосковья возросло до 14, среди них двое несовершеннолетних, сообщила в субботу подмосковная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня днем около 15 часов на 36-м километре трассы М-5 Урал произошло столкновение грузовика с автомобилем "Киа Спортейдж", оба водителя остановились, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в стоящие автомобили въехал рейсовый автобус. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 14 человек - пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Раменская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП. Ранее в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ сообщалось о трех пострадавших при столкновении легковушки, грузовика и автобуса на 36-м километре автодороги М-5 "Урал" в Подмосковье.
https://ria.ru/20250516/chelovek-2017322174.html
московская область (подмосковье)
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Последствия ДТП в Раменском округе Подмосковья
При столкновении автобуса с грузовиком в Раменском округе Подмосковья пострадали 14 человек, среди них два несовершеннолетних, сообщила прокуратура региона.
В МВД уточнили РИА Новости, что, предварительно, легковушка при перестроении столкнулась с грузовиком, в это время в них въехал автобус.
2025-05-17T18:42
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PT0M10S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до 14 человек