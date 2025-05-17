https://ria.ru/20250517/chehija-2017575853.html

В Чехии госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

В Чехии госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола - РИА Новости, 17.05.2025

В Чехии госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

Пациент с подозрением на лихорадку Эбола был госпитализирован в пятницу вечером в Праге, он прибыл в Чехию из Демократической республики Конго, для уточнения... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:11:00+03:00

2025-05-17T16:11:00+03:00

2025-05-17T16:11:00+03:00

в мире

чехия

демократическая республика конго

прага

институт роберта коха

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ПРАГА, 17 мая – РИА Новости. Пациент с подозрением на лихорадку Эбола был госпитализирован в пятницу вечером в Праге, он прибыл в Чехию из Демократической республики Конго, для уточнения диагноза тесты больного направлены в Институт Роберта Коха в Берлине, сообщило издание Novinky со ссылкой на чешский минздрав. "Данный человек, гражданин США, прибыл в Чехию 6 мая из поездки в Руанду и Демократическую республику Конго. В пятницу он обратился в больницу в городе Таборе (в центральной части страны - ред.) с жалобами на плохое самочувствие. После того, как у мужчины было выявлено подозрение на Эболу, он специальным транспортом со всеми предосторожностями был отправлен в пражскую больницу "Буловка", специализирующуюся на инфекционных заболеваниях. Для уточнения диагноза экспресс-тесты пациента отправлены в Институт Роберта Коха в Берлине", - говорится в сообщении. Как рассказал изданию директор департамента охраны общественного здоровья минздрава республики Матиаш Фошум, к полудню субботы вирусологи определили, что с американцем в Чехии были в контакте 26 человек. Медики находятся с ними на связи и заверяют, что им ничего не угрожает. По данным пресс-службы больницы "Буловка", состояние пациента стабильное. "Мужчина с подозрением на Эболу помещен в специальный биобокс, где с ним работают в специальных костюмах медики, которые тщательно дезинфицируют себя при входе в биобокс и выходе из него", - сообщила изданию пресс-секретарь больницы Эва Столейда Либигерова. Пражские специалисты, по данным издания, ожидают результатов лабораторных анализов из берлинского института во второй половине дня субботы. Лихорадка Эбола является тяжелым инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом Эбола. Заболевание может протекать в виде вирусной геморрагической лихорадки, сопровождающейся кровотечениями. Впервые крупные вспышки лихорадки были зафиксированы в 1976 году в Судане и Конго в деревне близ реки Эболы, которая и дала название вирусу. В зависимости от типа вируса, заболевание нередко заканчивается летальным исходом. В марте 2014 года стало известно о крупной эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее, оттуда она распространилась на другие страны Западной Африки. Среди признаков Эболы – диарея, рвота, мышечные боли.

https://ria.ru/20250224/bolezn-2001329671.html

https://ria.ru/20241109/marburg-1982840166.html

чехия

демократическая республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, чехия, демократическая республика конго, прага, институт роберта коха